Isparta’da yunus timlerinden uyuşturucu denetimi: 2 şüpheliye adli işlem

15:4421/12/2025, Pazar
IHA
ISPARTA'DA YUNUS TİMLERİNCE TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA, KAĞIDA EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN 2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.
Isparta’da yunus timlerince tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yunus timleri, dün il genelinde uyuşturucu denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan denetim ve kontrollerde 5 parça halinde toplam 304 adet kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

