İstanbul gençlik oyunları mutheşem finalle taçlandı: Ödül töreni 'GoFest' ile şölene dönüştü

İstanbul’un 39 ilçesinden 167 binden fazla gencin katımıyla 34 branşta gerçekleştirilen turnuvalarda dereceye giren öğrenci ve okullar ödüllerine kavuştu. Binlerce gencin katıldığı festival, Onur Basri Aksu konseriyle başladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da festivalde gençlerin coşkusuna ortak oldu.
“Gençlerimiz 34 branşta yarıştı”
Takım ruhunu güçlendirdi
Yıl boyunca nefeslerin tutulduğu, heyecanın son ana kadar sürdüğü yarışma ve turnuvalara ev sahipliği yaptıklarını belirten Başkan Kartoğlu sözlerini şöyle tamamladı: