İstanbul gençlik oyunları mutheşem finalle taçlandı: Ödül töreni 'GoFest' ile şölene dönüştü

Geçtiğimiz yıllarda branş sayımızı 29’dan 34’e çıkararak, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmeleri için daha geniş bir alan açtık. Spordan bilime, sanattan çevreye kadar, her alanda gençlerimiz kendilerini geliştirme ve ifade etme fırsatı buldu. Bu yıl İstanbul Gençlik Oyunları'nda, 39 ilçedeki okullardan toplamda 167 bin gencimiz yarıştı. Bu oyunlar, sadece müsabakalardan ibaret değil. Spor, bilim, kültür ve çevre alanlarında gençlerimizin üretkenliğini, yeteneklerini ve liderlik vasıflarını sergilediği bir platform sağlıyor”