İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak

İstanbullular güne su kesintisiyle uyandı. Boğazın gözde semtlerinde Arnavutköy'den İstinye'ye kadar arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Beşiktaş ve Sarıyer'de toplam 7 semtte sular gün içine 10 saat boyunca kesik olacak. İşte su kesintisi yaşayacak o semtler...
26 Şubat 2026 Perşembe günü İstanbul’un 2 ilçesinde 7 farklı su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba
Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika
Konum: Arnavutköy Mahallesi
Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba
Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika
Konum: Bebek Mahallesi
Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba
Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika
Konum: Kuruçeşme Mahallesi
Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba
Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika
Konum: Baltalimanı Mahallesi
Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba
Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika
Konum: Emirgan Mahallesi
Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba
Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika
Konum: Rumeli Hisarı Mahallesi
Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası
Tarih: 26.02.2026 Çarşamba
Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika
Konum: İstinye Mahallesi
Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası
