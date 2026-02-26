Yeni Şafak
İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak

İstanbullular dikkat: Planlı su kesintileri olacak

14:4126/02/2026, Perşembe
İstanbullular güne su kesintisiyle uyandı. Boğazın gözde semtlerinde Arnavutköy'den İstinye'ye kadar arıza kaynaklı su kesintisi yaşanıyor. Beşiktaş ve Sarıyer'de toplam 7 semtte sular gün içine 10 saat boyunca kesik olacak. İşte su kesintisi yaşayacak o semtler...

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

26 Şubat 2026 Perşembe günü İstanbul’un 2 ilçesinde 7 farklı su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ SU KESİNTİSİ
Beşiktaş - Arnavutköy

Tarih: 26.02.2026 Çarşamba

Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika

Konum: Arnavutköy Mahallesi

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası

Beşiktaş - Bebek

Tarih: 26.02.2026 Çarşamba

Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika

Konum: Bebek Mahallesi

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası

Beşiktaş - Kuruçeşme

Tarih: 26.02.2026 Çarşamba

Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika

Konum: Kuruçeşme Mahallesi

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SARIYER SU KESİNTİSİ
Sarıyer - Baltalimanı

Tarih: 26.02.2026 Çarşamba

Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika

Konum: Baltalimanı Mahallesi

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası

Sarıyer - Emirgan

Tarih: 26.02.2026 Çarşamba

Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika

Konum: Emirgan Mahallesi

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası

Sarıyer - Rumeli Hisarı

Tarih: 26.02.2026 Çarşamba

Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika

Konum: Rumeli Hisarı Mahallesi

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası

Sarıyer - İstinye

Tarih: 26.02.2026 Çarşamba

Saat: 08:03 - 18:00 - Süre: 9 saat 57 dakika

Konum: İstinye Mahallesi

Sebep: İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 900 mm çaplı ana isale hattı arızası

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ADALAR SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Adalar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Arnavutköy ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Ataşehir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL AVCILAR SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Avcılar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAĞCILAR SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Bağcılar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Başakşehir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYKOZ SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ÇATALCA SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Çatalca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Çekmeköy ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ESENLER SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Esenler ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ESENYURT SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL EYÜP SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Eyüp ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL FATİH SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Güngören ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL KADIKÖY SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL KAĞITHANE SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Kağıthane ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL KARTAL SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL MALTEPE SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Maltepe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL PENDİK SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Pendik ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Sancaktepe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SİLİVRİ SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Silivri ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Sultangazi ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ŞİLE SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Şile ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL TUZLA SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Tuzla ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Ümraniye ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

26 ŞUBAT 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

26 Şubat 2026 tarihinde İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.

