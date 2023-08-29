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İşte öğrencilere vergisiz telefonun detayları: Kaç milyon öğrenci faydalanacak?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını anlattı. Uraloğlu, “ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon Öğrenci yararlanacak'' ifadelerini kullandı.

08:55 . 29/08/2023 Salı
Diğer
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Bakan Uraloğlu gençlere Vergisiz cep telefonuna ilişkin şu bilgileri verdi: “ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon Öğrenci yararlanacak.


Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.


Hangi markalar


Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak.


Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız.”


#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma Bakanlığı
#Telefon
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