İzmir'de feci kaza: Üzerine koltuk düşen 9 yaşındaki Ebrar öldü

14:3821/09/2025, Pazar
DHA
Eşya taşıma sırasında üzerine koltuk düşen 9 yaşındaki Ebrar öldü.
İzmir’in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalan Ebrar Aktaş hayatını kaybetti.

Olay, dün Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana geldi. H.Y.’ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, bu sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş’ın üzerine düştü. H.Y.’nin yeğeni olan Aktaş, ağır yaralandı.

Ebrar Aktaş (9).

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ebrar Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında firma çalışanları A.H.M, E.G. ve M.G. gözaltına alındı.


#Ev Taşıma
#Ölüm
#İzmir
