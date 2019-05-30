Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Kabaceviz şelaleleri ilgi görüyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Kabaceviz şelaleleri ilgi görüyor

Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz şelaleleri, bölgeyi ziyaret eden doğaseverlerden ilgi görüyor. Yaklaşık 70 metre yükseklikten dökülen su, doğal bir güzellik oluşturuyor. Görülmeye değer bir manzara sunan şelalelerin çıkardığı ses de ziyaretçiler tarafından ilgiyle dinleniyor. Kabaceviz şelaleleri çevre düzenlemesi ile turizme kazandırılacak.

Haber Merkezi DHA
Kabaceviz şelaleleri
Kabaceviz şelaleleri

Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Toktaş, şelalelerin özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşçüleri için çekici bir yer olduğunu dile getirdi. Başkan Murat Toktaş, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Karadeniz Bölgesi’ne gelen çeşitli tatilci gruplarını biz mutlaka buralarda misafir ediyoruz. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yaprakların suya düşüşü ve suyun akışının oluşturduğu manzara, gelip görenleri büyülüyor. Şelaleler özellikle fotoğraf tutkunlarının bu anlamda uğrak noktalarından bir tanesi konumunda. Yerli ziyaretçilerin yanında, son dönemde yabancı ziyaretçilerin de oldukça dikkatini çekmeye başladı. Fotoğraf tutkunlarının sık sık burayı ziyaret etmesi ve çekilen fotoğrafların sosyal medyaya yüklenmesi, bölgenin tanınması konusunda çok etkili oldu."

Türkiye'nin gündemine gelebilir

Ziyaretçi sayısında da her geçen gün artış gözlemlendiğini ifade eden Toktaş, "Son dönemlerde ilginin artması ile birlikte burada bazı çalışmaların yapılması gerekiyor. Özellikle yürüyüş alalarının düzenlenmesi ve kamp ile ilgili alanlarından ıslah edilmesi ile birlikte çok daha fazla misafiri, çok daha fazla konfor ile burada ağırlayacağız. Yapılacak ufak tefek düzenlemeler ile şelalenin Türkiye’nin gündemine gelebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Blaundus Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başlıyor
HAYAT
Blaundus Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başlıyor

Hatay'ın buz ve dondurma tatlısı Haytalı
HAYAT
Hatay'ın buz ve dondurma tatlısı Haytalı

Tarihi Afyonkarahisar evleri restore ediliyor
HAYAT
Tarihi Afyonkarahisar evleri restore ediliyor
Dövüp Türkiyeye gönderdiler

Dövüp Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan polisinin 'göçmen zulmü' devam ediyor.
Darbeci pilotlaraağırlaştırılmış müebbet

Darbeci pilotlara
ağırlaştırılmış müebbet

Kara Havacılık Komutanlığı davasında karar açıklandı.
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

​Ayağa kalkmadığı için çalışanlarını darp etmişti.
'Silah' sayıldı

'Silah' sayıldı

Gelinine diş fırçası fırlatan kaynanaya hapis cezası.
Böyle teslim oldular

Böyle teslim oldular

Mağarada sıkıştırılan teröristler kıskıvrak yakalandı.
Yüzde 90'ı tükendi

Yüzde 90'ı tükendi

​Yetkililer korsan firmalara yönelik uyarıda bulundu.
Bu gece açılıyor

Bu gece açılıyor

​Mecburi asgari hız saatte 40 kilometre olacak.

ATAK <br>darmadağın etti

ATAK
darmadağın etti

Pençe'de 3 günde 19 terörist öldürüldü.

Bir bir geliyorlar

Bir bir geliyorlar

Dün akşam İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

İsmailağa <br>cemaatine ziyaret

İsmailağa
cemaatine ziyaret

​Binali Yıldırım teravih namazını İsmailağa camisisinde kıldı.
YKS giriş yerleri<br> erişime açıldı

YKS giriş yerleri
erişime açıldı

​15 Haziran'da sınava girecekler kontrol edin.
İlk seferine çıktı

İlk seferine çıktı

Ankara-Kars arasını 32 saatte tamamlayacak.
300 bin kişi ile<br> açık havada teravih

300 bin kişi ile
açık havada teravih

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarihi açıkladı.
ABD Yunanistan'a yığınak mı yapıyor?

ABD Yunanistan'a yığınak mı yapıyor?

​Pentagon'dan Yunanistan'a sevkiyat açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.