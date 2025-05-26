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Kabe'de sabah namazı yoğun katılımla eda ediliyor: 'Buradaki tat, maneviyat hiçbir yerde yok'

Kabe'de sabah namazı yoğun katılımla eda ediliyor: 'Buradaki tat, maneviyat hiçbir yerde yok'

10:3326/05/2025, Pazartesi
AA
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Bu yıl, 65 bin Türk hacı adayı Mekke'de.
Bu yıl, 65 bin Türk hacı adayı Mekke'de.

Hac ibadeti için yüzbinlerce hacı adayına ev sahipliği yapan kutsal topraklarda ayrı bir heyecanla kılınan sabah namazları, Mescid-i Haram'da yoğun katılımla eda ediliyor.

Geceyi ibadetle Mescid-i Haram'da geçiren hacı adaylarını, tavaf sonrası sabah ezanı vaktinin yaklaşmasına doğru yer bulma telaşı sarıyor.

Safta yaklaşık bir saat bekleyen hacı adayları bu sırada dua ediyor. Sabah namazının kılınmasının ardından bazı hacı adayları tavafa devam ederken, bazıları boşluğu fırsat bilip Kabe'ye dokunmak için yoğun çaba harcıyor.


Geceyi Kabe ve çevresinde geçiremeyen hacı adayları ise sabah namazından sonra Mescid-i Haram'a akın ediyor.



İstanbul'dan hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Murat Girgin, Mescid-i Haram'da ibadet etmenin çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, herkesin hacca gelmesi gerektiğini söyledi.


Kutsal topraklardaki maneviyatın mükemmel olduğunu dile getiren Girgin, şunları kaydetti:


"Buraya gelen her zaman gelmek ister. Buradaki tat, maneviyat hiçbir yerde yok. Bu benim 3. haccım, herkese tavsiye ederim. Aslında buraya genç gelmek lazım, hac meşakkatli bir iş. Genç gelirseniz daha iyi olur. Ben 69 yaşındayım ama her sene gelmek istiyorum."






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