Kadın çalışanlar erkeklere eşitlendi

Çalışan kadınların hem iş ortamında hem de toplumdaki etkinliğini artırmak aynı zamanda yönetici kadın sayısını yükseltmek için iki yıl önce Yıldız Holding bünyesinde kurulan Kadın Platformu meyvelerini veriyor. Geçtiğimiz hafta Yıldız Holding Kadın Platformu tarafından yayınlanan 2022 raporuna göre Yıldız Holding içinde istihdam edilen kadın ve erkek çalışanlarının sayısı eşitlendi. Bu yıl üçüncüsü yayınlanan raporda kadın çalışan oranındaki artışa paralel olarak işe alınan kadın sayısı ve terfi alan kadın sayısında da artış dikkat çekiyor. Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş kadınların iş gücüne katılımını daha fazla artırmak için Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker’in desteğiyle iş dünyasına liderlik etmeyi hedeflediklerinin altını önemle çiziyor. Raporun ortaya koyduğu sonuçlara göre, 2019 yılında yüzde 37 olan kadın çalışan oranı, Yıldız Holding ve şirketlerinde yürütülen fırsat eşitliği temelli projeler sonrası son 3 yıl içerisinde yüzde 41’e yükseldi. Yıldız Holding şirketlerinde tüm seviyelerde yeni işe alınan çalışanlar arasında kadın oranları incelendiğinde; 2019 yılında bu oran yüzde 46 iken 2022 yılında kadın ve erkek işe alım oranının eşit bir şekilde yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Yönetimde de sayı arttı

Yıldız Holding Yönetim Kurulu’nda bulunan kadın sayısı ise geçtiğimiz yıl yüzde 12’den yüzde 18’e çıkmış durumda. Holding’in Türkiye genelindeki halka açık şirketlerinde bu oran yüzde 22 iken toplamda 23 Yönetim Kurulu üyesinin 5’i kadın üyelerden oluşuyor.

Aslında Yıldız Holding’in “Kadın Platformu” çatısı altında hazırladığı bu önemli rapor Türkiye’de çalışan kadının son 20 yılda nasıl bir yol aldığını da gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında meclise giren milletvekili kadın sayısındaki artış hepimizi mutlu etmişti ve bu artışın Türkiye’nin en büyük firmalarından birinde eşitlendiği duymak ise ayrı bir heyecan.

Kadınların yanındayız

Begüm Mutuş, kadınların iş gücüne katılımını artırmak için çalışmalarına devam edeceklerini de özellikle vurguluyor. Üstelik sadece ülkemizde değil tüm dünyada girişimci kadınları desteklediklerini ve desteklemeye de edvam edeceklerinin altını önemle çizen Mutuş üretim yapan kadınların güçlenmesiyle toplumların da daha güçleneceğine inandıklarını belirtiyor. 2022 yılında Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi’nin (UN Women) yürütücülüğünü üstlendiği, “Women’s Entrepreneurship Accelerator” (WEA -Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programı) girişimine dahil olduklarını anlatan Begüm Mutuş şu bilgileri de bizimle paylaşıyor: “Bu iş birliği sayesinde bölgesel ve küresel alanda tedarik zincirinde kadın girişimciliğini desteklemeyi ve kadın girişimcilere 3 yıl içinde 4 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı taahhüt etmiştik. Doğrudan veya dolaylı olarak kadın liderliğindeki ve kadın ortaklı girişimlere yapılan toplam yatırım tutarı ise birinci yılında 53 girişimle 4,3 milyon dolara ulaşmış durumda.”

Kadınların ağırlıklı olduğu şirketlerimiz var

* Yıldız Holding’de 2022 yılı itibarıyla Yıldız Holding şirketlerindeki 75 bini aşkın çalışanın yüzde 41’ini kadınlar oluşturuyor. 2019 yılında yüzde 37 olan kadın çalışan oranı 3 yıl içerisinde yüzde 41’e yükseldi.

* 2022 yılında en fazla kadın çalışan oranlarına sahip şirketlere bakıldığında öne çıkan şirketler sırasıyla yüzde 63 oranıyla Godiva ve yüzde 51 oranıyla Şok Marketler oldu.

* 2019’dan beri kadın çalışan sayısı en çok artış gösteren şirketler ise kadın çalışan oranını yüzde 9’dan yüzde 14’e taşıyan Bizim Toptan ve yüzde 46’dan yüzde 51’e taşıyan Şok Marketler oldu.

* Yıldız Holding şirketlerinde konsolide olarak çalışanların yıllara ve kategorilere göre dağılımına bakıldığında 2022 yılında beyaz yakalı çalışanların yüzde 31’ini, mavi yaka çalışanların ise yüzde 42’sini kadınlar oluşturuyor. 2019 yılı ile kıyaslandığında beyaz yaka kadın çalışanların oranı yüzde 29’dan yüzde 31’e çıkarken, mavi yaka çalışanlar için bu oran yüzde 36’dan yüzde 42’ye çıktı.

Fildişi’nde kakao tedariki yapan tek girişimci kadınım

Dünyadaki kakao üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştiren Fildişi Sahili’nde, kakao tedariki yapan tek kadın girişimcinin kendisi olduğunu söyleyen Kante Djeneba, pladis ile 9 yıldır sürdürdükleri iş ortaklığını şu sözlerle özetledi: “Kakao, Fildişi Sahili’ndeki insanların temel geçim kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Ben, Fildişi Sahili’nde tamamen erkeklerin egemen olduğu bu sektördeki tek kadın girişimci olma özelliğine sahibim. Benim de büyüdüğüm yer olan Fildişi’nin kuzeyinde, eğitime erişim imkânları oldukça sınırlı. Fildişi’nde kadınların sadece yüzde 10’u eğitim görme şansına sahip oluyor. Hem bir anne hem de bir girişimci olarak, fırsat eşitliği konusunda tüm paydaşlarına cesaret veren pladis’in sorumlu tedarik zinciri yönetimi sayesinde, işlerimi başarıyla sürdürebiliyorum. Bu coğrafyada kadınların içinde bulunduğu şartların ne denli zor olduğu göz önüne alındığında, kadınların ekonomik yaşama katılımı konusunda pladis’in üstlendiği sorumluluğun değeri çok daha iyi anlaşılacaktır.”







