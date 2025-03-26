Kadir Gecemiz mübarek olsun

Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olarak bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de "tek gece" olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur." Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ülke genelindeki camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek.





BOL BOL AF DİLEYİN

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Casim Avcı, Kadir Gecesi’nin manevi bereketini anlattı anlattı. Avcı, “Ramazan ayının özellikle son on günü içerisindeki tekli gecelerde, ve büyük ihtimalle umulur ki 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak idrak ediliyor. Tabii bu gecenin net olarak belirtilmemesinin bazı hikmetleri de var. Müslümanların Kadir Gecesi'ni umarak her geceyi Kadir Gecesi'ymiş gibi geçirmesi istenmiştir. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu bizlere müjdeleniyor. Bin ay ortalama bir insan ömrü olan seksen dört yıla tekabül ediyor. Kadir Gecesi'ne denk gelmek ve o geceyi ibadet ve istiğfarla ihya etmek, adeta bir ömrü ibadetle geçirmek kadar değerlidir. Kadir Gecesi'ni Müslümanlar bir imkan, bir fırsat olarak değerlendirmeli ve görmelidir. Manevi bolluk ve bereket gecesi olarak bugünü ihya etmeye çalışmalıdır" dedi.





BU DUAYI OKUYUN

Bu geceye özgü bir ibadet olmadığını ifade eden Avcı, şunları söyledi: "Bu günlerde bol bol istiğfar, tevbe edilmeli, Salât-u Selam getirmek gerekiyor. Bu güne özel Aişe Anamız, Efendimiz'e (sav), Kadir Gecesi'nde okunacak duayı sordu. O da ona şu duayı öğretti: 'Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni' Bu duayı sık sık okumalıyız. Umulur ki Rabb'imiz bu mübaretk gecede hepimizi affeder.





Filistin için tüm camilerde dua edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Filistin için teravih ve sabah namazlarında tüm camilerde dua edileceği bildirildi. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, içerisinde bulunduğumuz mübarek günler vesilesiyle, Gazze'de ve diğer mazlum beldelerde katledilen masumların ruhlarının şad olması, yaralananların şifa bulması ümidiyle teravih ve sabah namazları sonrası tüm camilerde dua edilecek." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Kadir Gecesi'nde tüm camilerin de sabah namazına kadar açık olacağı kaydedildi.



