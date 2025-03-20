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Kadir Gecesi ne zaman? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi önemi ve fazileti

Kadir Gecesi ne zaman? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi önemi ve fazileti

Serhat Kırcı
22:2920/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek
Kadir Gecesi 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek

Mübarek üç aylardan Ramazan ayında son günlere gelinirken, Kadir Gecesi hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Müslümanlar için oldukça değerli olan Kadir Gecesi'nin kesin olarak Ramazan ayı içerisinde bulunduğu, ancak tam olarak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetlerin olduğu Diyanet tarafından belirtiliyor. Diyanet'in 2025 yılı dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek. İşte Kadir Gecesi önemi ve fazileti hakkında bilgiler.

Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inzal olmaya başlamasıyla bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek. Duaların edileceği, namazların kılınarak ibadetlerin artarak süreceği bu mübarek gecede tövbe etmek için de büyük bir fırsat olarak bilinmektedir. İşte Kadir Gecesi hakkında merak edilen bilgiler ve Diyanet takvimi.


KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) yayınladığı 2025 dini günler takvimine göre, bu sene Kadir Gecesi
26 Mart Çarşamba
günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ ÖNEMİ VE FAZİLETİ


Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu resmi adresinde yer alan bilgilerde şu ifadelere yer verilmiştir;


Kadir gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir. Bu gece, Kadir sûresinde “bin aydan daha hayırlı” olarak nitelendirilmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.s.) de Kadir gecesinde, inanarak ve mükâfatını ancak Allah'tan bekleyerek namaz kılanların geçmiş günahlarının affedileceğini müjdelemiştir. (Buhârî, Savm, 6 [1901]) Bununla birlikte Kadir gecesinin Ramazan ayının kaçıncı gecesi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan ayının son on gecesinin ihyâ edilmesine özel önem vermiş ve Kadir gecesinin de bu gecelerde aranmasını tavsiye etmiştir. (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2018]) Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan ayının tamamında, son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır. (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]) Hz. Peygamber’in konuyla ilgili söz ve fiillerinden Müslümanları, Ramazan’ın tamamını, özellikle de son on gecesini Kadir gecesiymiş gibi ihyâ etmeye teşvik ettiği anlaşılmaktadır.

Kadir Gecesinin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır?

Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762]).

Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.

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