Mübarek üç aylardan Ramazan ayında son günlere gelinirken, Kadir Gecesi hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Müslümanlar için oldukça değerli olan Kadir Gecesi'nin kesin olarak Ramazan ayı içerisinde bulunduğu, ancak tam olarak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetlerin olduğu Diyanet tarafından belirtiliyor. Diyanet'in 2025 yılı dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek. İşte Kadir Gecesi önemi ve fazileti hakkında bilgiler.
Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inzal olmaya başlamasıyla bin aydan hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi 26 Mart 2025 tarihinde idrak edilecek. Duaların edileceği, namazların kılınarak ibadetlerin artarak süreceği bu mübarek gecede tövbe etmek için de büyük bir fırsat olarak bilinmektedir. İşte Kadir Gecesi hakkında merak edilen bilgiler ve Diyanet takvimi.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
KADİR GECESİ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu resmi adresinde yer alan bilgilerde şu ifadelere yer verilmiştir;
Kadir Gecesinin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır?
Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (el-Kadr, 97/1). Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762]).
Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.