Kahve içen bir kişinin kalbi durdu entübe edildi: Uzmanlardan sakın bu kahveyi içmeyin uyarısı

10:473/12/2025, Çarşamba
32 yaşındaki bir vatandaşın, ‘zayıflama kahvesi’ kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi.
32 yaşındaki bir vatandaşın, ‘zayıflama kahvesi’ kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi.

Zayıflama kahvesi kullanan 32 yaşında olan adamın kalbinin durması nedeniyle entübe edilmesi sonrası uzmanlardan korkutan uyarı geldi. Türk Eczacıları Birliği' son dönemde sosyal medyada doğal ve tamamen bitkisel olarak pazarlanan kahvelerin ciddi sağlık sorunlarına neden olduğu uyarısında bulundu.

CİDDİ SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR

Türk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından, "doğal ve bitkisel" adı altında satılan ürünlerine ilişkin uyarıda bulundu.


"SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada ‘doğal’ veya ‘tamamen bitkisel’ gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor.


"AMAN DİKKAT VAATLER YANILTICI"

Son örnek: 32 yaşındaki bir vatandaşımız, ‘zayıflama kahvesi’ kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi. Bitkisel veya çay-kahve şeklinde tanıtılan ürünler zararsız değildir. İnternetteki ‘kolay çözüm’, ‘sihirli formül’ ve sağlık beyanı vaatleri yanıltıcıdır. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalıdır. Sağlığınızı riske atmayın: Bu ürünleri sadece hekim ve eczacı danışmanlığıyla kullanın. '

