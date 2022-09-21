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Kanser hastalarına şifa: İçi kırmızı elma

Ardahan’ın Posof ilçesinde yetiştirilen ve içinin de dışı gibi kırmızı oluşuyla dikkatleri çeken coğrafi işaretli elma, tam bir şifa deposu. Şifa deposu içi dışı kırmızı elmada hasat dönemi başladı.

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Haber Merkezi İHA
Kanser hastalarına şifa: İçi kırmızı elma​
İçi kırmızı elma

Posof yöresinde 26 çeşit elma yetiştirildiğini belirten çiftçiler, içi ve dışı kırmızı olan elmaların kanser hastaları başta olmak üzere gelişmekte olan engelli çocuklara, diş eti hastalığı, öksürük, bronşit ve karaciğere iyi geldiğini söyledi. Normal elma gibi yetişen ve olgunlaşan elmalar, iyice olgunlaştıktan sonra hem içi hem de dışı kırmızı bir renge bürünerek toplanmaya hazır hale geliyor.

"İklim değişikliği emeklerimizin karşılığını almamıza olumsuz etki ediyor"

Bozyiğit, bu dönem gerekli nem ve kırağı beklediklerini söyleyerek, "İçi dışı kırmızı elmanın olgunlaşması için bekleyip emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Ama iklim değişikliği emeklerimizin karşılığını almamıza olumsuz etki ediyor. Son 2 hafta içinde gerekli nem ve kırağı oluşursa elmamızın içi de dışı gibi istenilen kırmızılık olacak. Bu elma genel manada iklim şartlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. İklim şartları uygunluğuna göre elmanın içi tam kırmızılaşıyor. Ama iklim şartları olumsuz gittiğinde elma beyaz kalıyor, ya da çok az kırmızılaşıyor" dedi.

"İçi dışı kırmızı elmaya talep kanser hastalarından"

En büyük talebin kanser hastaları tarafından geldiğini söyleyen Bozyiğit, elmanın en önemli özelliğinin diğer elmaların kabuğunda olan 'antosiyanin'in bu elmanın etinde de var olması olduğunu söyleyerek, "Elmanın kurutulup tüketilmesi çok faydalı. Doktorların kayısıyı kurutup tüketmelerini tasfiye ettiği gibi bunda da aynı durum söz konusu. Çünkü bu elma besin oranını sapından alıyor. Ayrıca bu elmanın kabuğundan içe doğru emme özelliği var, yani lifleri var. Bu lifler sayesinde elma içe doğru güneş ışınlarını alıyor. Bu özelliklerinden dolayı da birçok hastalığa şifa kaynağı oluyor. Kanser hastalığı başta olmak üzere, şeker hastalığı, gelişmekte olan engelli çocuklar, diş eti hastalıkları, karaciğer, sindirimi kolaylaştırma özelliği, öksürük ve bronşit için iyi geliyor. Ticari bir ürün olarak Ardahan’ı hem tanıtan hem de sağlık açısından da tüketilecek bir ürün olan bu üründe hasat dönemi başladı" diye konuştu.

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