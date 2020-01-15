Hayat Kanuni döneminden mülkname
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Kanuni döneminden mülkname

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi El Yazmaları Enstitüsü arşivinde Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait “mülkname” bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1566 tarihli belgede, Kanuni Sultan Süleyman’ın bazı kişilere toprak tahsisi yönündeki talimatları bulunuyor.
1566 tarihli belgede, Kanuni Sultan Süleyman’ın bazı kişilere toprak tahsisi yönündeki talimatları bulunuyor.

Kanuni’nin tuğrası bulunan, divani hatla Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınan belge, Anadolu ve Rumeli’de bazı kişilere padişah tarafından toprak verilmesi konusunu içeriyor. Hibename veya mülkname olarak isimlendirilen belge, siyah, altın ve mavi mürekkepler kullanılarak 1566 yılında İstanbul’da kaleme alındı. Eni 30, uzunluğu 180 santimetre olan belgenin sonunda dönemin vezirleri Pertev Paşa ve Ferhat Paşa ile kazaskerler Ahmet Efendi ile Hüseyin Efendi’nin imzaları bulunuyor. El Yazmaları Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Paşa Kerimov, belgenin arşive ne zaman ve nasıl geldiğinin belli olmadığını bildirdi. Türkiye’deki arşivlerde Osmanlı Devleti’nin 10. padişahı Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait benzer belgelerin bulunduğunu belirten Kerimov, Azerbaycan arşivinde de böyle belgenin bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Mülknamenin Osmanlı hukuk tarihi araştırmaları açısından önem taşıdığını ifade eden Kerimov, belgeyi restore edeceklerini sözlerine ekledi.

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