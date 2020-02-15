Hayat Karantinada mutlu son
GENEL SAĞLIK

Karantinada mutlu son

Çin’in Vuhan kentinden ‘koronavirüs’ nedeniyle ambulans uçakla Ankara’ya getirilen 42 kişi, 14 gün gözlem altında tutulduğu hastaneden taburcu edildi. Vatandaşları tahliye öncesi ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vatandaşlardan 3 günde bir alınan numunelerin tamamı negatif çıktı. Herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fahrettin Koca hastane ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu.
Fahrettin Koca hastane ziyareti sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çin’in Vuhan kentinde yaşayan 32’si Türk, 6’sı Azerbaycan, 3’ü Gürcistan, 1’i Arnavutluk olmak üzere 42 kişi, ‘koronavirüs’ tehdidi nedeniyle geçen 1 Şubat’ta tahliye edilerek askeri kargo uçağı ile Ankara’ya getirildi. 42 kişi ile birlikte tahliye operasyonunu gerçekleştiren mürettebat ve sağlık görevlilerinden oluşan 19 kişi, Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde karantinaya alındı. Hastanede tek kişilik odalarda gözlem altına tutulan mürettebat ve sağlık görevlileri, 3 gün önce taburcu edildi. Çin’den getirilen 42 kişinin tahliyesi ise karantinanın 14’üncü gününde, yani dün gerçekleşti.

NORMAL HAYATLARINA DEVAM EDECEKLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tahliye öncesi hastanede Çin’den getirilen vatandaşları ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklama yapan Bakan Koca Vuhan’dan tahliye edilen vatandaşlardan 3 günde bir alınan numunelerin tamamının negatif çıktığını belirterek, şöyle konuştu: “Tüm tahliller tamamlandı, koronavirüse rastlanmadı. Kişisel olarak herkesle ayrı ayrı ilgilenildi. Buradan hizmet eden personellerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam edecekler. Herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor.”

DEZENFEKTE EDİLECEK, AÇIK KALACAK

Hastanenin bilim kurulunun önerileri doğrultusunda dezenfekte edilerek, hazır hale getirileceğini söyleyen Koca, “Hastanemiz yine enfeksiyon nedeniyle açık kalmaya devam edecek. Bu süreçte virüsten dolayı herhangi bir vaka durumunda aynı yerde tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KİTTE BİR SAATTE TEŞHİS HEDEFİ

Türkiye’nin geliştirdiği koronavirüs kitinin teşhiste yüzde yüze yakın sonuç verdiğini söyleyen Koca, “Kit virüse karşı 90 ile 120 dakika arasında sonuç verebiliyor. Bu süreyi 60-70 dakikaya çekme konusunda çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde yurt dışındaki talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Özbekistan ve Kırgızistan şimdiden 10 bin adet istedi. Talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Kiti biz de geçen hafta perşembe gününden itibaren kullanmaya başladık” dedi.

Kısıtlı erzakla idare ettik

Tahliye edilen vatandaşlardan Serkan Atamer Çin’deki durumlarına ilişkin bilgi verdi. Uzun süre evden çıkmadıklarını belirten Atamer, “Kendimizi güvende tutmak için kısıtlı erzaklarla idare ettik. Özel araçla bizi alıp Vuhan’a getirdiler. İki haftalık güzel bir süreç yaşadık. Türk yemeklerini özledik” dedi. Doktora öğrencisi Meltem Soylu ise “Karantina ile şok olduk, ciddi boyut olduğunu bilmiyorduk. Tren ulaşımı bulamadık, elçilik bize ulaştı. Vuhan’daki okul durumuna göre muhtemelen geri döneceğim. Tek başına odada olmak değişik bir psikolojiydi. İlk hafta koridora da çıkmadık. Testler temiz çıktıktan sonra görüşmeye başladık. Yabancı uyruklu arkadaşlarım var. Onlarla görüştüm. Devletin tahliye yardımını alamadılar” dedi.

Doğduğu odada kaldı

Burcu Öner

Hastanede 14 gün gözlem altında tutulanlardan İngilizce Öğretmeni Burcu Öner, Çin’in Vuhan kentinde görev yaptığını anlatarak, hastanede kendileri ile çok yakından ilgilenildiğini kaydetti. Bakan Koca ve personele teşekkür eden Öner, hastanede yaşadığı tesadüfü şöyle anlattı: “Burada enteresan bir olay oldu. Anneme, ‘Ankara’ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız’ dediğim zaman, annem ‘ben seni orada dünyaya getirmiştim’ dedi. Hatta odama çıktıktan sonra, annemleri görüntülü olarak aradım. ‘Nerede kalmıştın anne’ dedim, ‘3’üncü kat 307 numaralı odada kalmıştım’ dedi. Dedim ‘aynı odadayım.’ Milyonda bir olacak olay gerçekleşti. ‘Sana iyi baktılar, bana da iyi bakacaklardır’ dedim.”

Şeyma’nın doğum günü kutlandı

Şeyma Çakır
  • Bakan Koca, tahliye öncesi hastanede ziyaret ettiği vatandaşlarla sohbet etti. Koca, karantina sırasında 8 Şubat’ta 25’inci yaş gününü hastanede tek başına pasta keserek kutlamak zorunda kalan Şeyma Çakır ile de bir araya geldi. Üniversite öğrencisi Şeyma Çakır, kendisi için hazırlanan pastayı Bakan Koca ile birlikte keserek, ikinci kez doğum gününü kutladı. Bakan Koca, 5 gün önce Şeyma Çakır’ın tek başına doğum gününü kutlarken çekilen fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak, “Vuhan’dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25’inci yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız” mesajını yazmıştı.

Koronavirüs salgını ölüm saçıyor
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Koronavirüs salgını ölüm saçıyor
Salgın nedeniyle bir günde 242 kişi öldü. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 1400'e ulaştı. Hasta sayısı 60 bini geçiyor. Virüs durdurulmazsa dünya nüfusunun yüzde 60'ına bulaşabilir.


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