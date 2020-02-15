Karantinada mutlu son

Çin’in Vuhan kentinde yaşayan 32’si Türk, 6’sı Azerbaycan, 3’ü Gürcistan, 1’i Arnavutluk olmak üzere 42 kişi, ‘koronavirüs’ tehdidi nedeniyle geçen 1 Şubat’ta tahliye edilerek askeri kargo uçağı ile Ankara’ya getirildi. 42 kişi ile birlikte tahliye operasyonunu gerçekleştiren mürettebat ve sağlık görevlilerinden oluşan 19 kişi, Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde karantinaya alındı. Hastanede tek kişilik odalarda gözlem altına tutulan mürettebat ve sağlık görevlileri, 3 gün önce taburcu edildi. Çin’den getirilen 42 kişinin tahliyesi ise karantinanın 14’üncü gününde, yani dün gerçekleşti.

NORMAL HAYATLARINA DEVAM EDECEKLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tahliye öncesi hastanede Çin’den getirilen vatandaşları ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklama yapan Bakan Koca Vuhan’dan tahliye edilen vatandaşlardan 3 günde bir alınan numunelerin tamamının negatif çıktığını belirterek, şöyle konuştu: “Tüm tahliller tamamlandı, koronavirüse rastlanmadı. Kişisel olarak herkesle ayrı ayrı ilgilenildi. Buradan hizmet eden personellerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam edecekler. Herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor.”

DEZENFEKTE EDİLECEK, AÇIK KALACAK

Hastanenin bilim kurulunun önerileri doğrultusunda dezenfekte edilerek, hazır hale getirileceğini söyleyen Koca, “Hastanemiz yine enfeksiyon nedeniyle açık kalmaya devam edecek. Bu süreçte virüsten dolayı herhangi bir vaka durumunda aynı yerde tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

KİTTE BİR SAATTE TEŞHİS HEDEFİ

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Türkiye’nin geliştirdiği koronavirüs kitinin teşhiste yüzde yüze yakın sonuç verdiğini söyleyen Koca, “Kit virüse karşı 90 ile 120 dakika arasında sonuç verebiliyor. Bu süreyi 60-70 dakikaya çekme konusunda çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde yurt dışındaki talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Özbekistan ve Kırgızistan şimdiden 10 bin adet istedi. Talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Kiti biz de geçen hafta perşembe gününden itibaren kullanmaya başladık” dedi.

Kısıtlı erzakla idare ettik

Tahliye edilen vatandaşlardan Serkan Atamer Çin’deki durumlarına ilişkin bilgi verdi. Uzun süre evden çıkmadıklarını belirten Atamer, “Kendimizi güvende tutmak için kısıtlı erzaklarla idare ettik. Özel araçla bizi alıp Vuhan’a getirdiler. İki haftalık güzel bir süreç yaşadık. Türk yemeklerini özledik” dedi. Doktora öğrencisi Meltem Soylu ise “Karantina ile şok olduk, ciddi boyut olduğunu bilmiyorduk. Tren ulaşımı bulamadık, elçilik bize ulaştı. Vuhan’daki okul durumuna göre muhtemelen geri döneceğim. Tek başına odada olmak değişik bir psikolojiydi. İlk hafta koridora da çıkmadık. Testler temiz çıktıktan sonra görüşmeye başladık. Yabancı uyruklu arkadaşlarım var. Onlarla görüştüm. Devletin tahliye yardımını alamadılar” dedi.

Doğduğu odada kaldı

Burcu Öner

Hastanede 14 gün gözlem altında tutulanlardan İngilizce Öğretmeni Burcu Öner, Çin’in Vuhan kentinde görev yaptığını anlatarak, hastanede kendileri ile çok yakından ilgilenildiğini kaydetti. Bakan Koca ve personele teşekkür eden Öner, hastanede yaşadığı tesadüfü şöyle anlattı: “Burada enteresan bir olay oldu. Anneme, ‘Ankara’ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız’ dediğim zaman, annem ‘ben seni orada dünyaya getirmiştim’ dedi. Hatta odama çıktıktan sonra, annemleri görüntülü olarak aradım. ‘Nerede kalmıştın anne’ dedim, ‘3’üncü kat 307 numaralı odada kalmıştım’ dedi. Dedim ‘aynı odadayım.’ Milyonda bir olacak olay gerçekleşti. ‘Sana iyi baktılar, bana da iyi bakacaklardır’ dedim.”

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