Karatay Belediyesi'nden sağlıklı beslenmeye destek

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası” tanıtım toplantısının hemen ardından harekete geçen Karatay Belediyesi, Halk Ekmek’te tam buğday ekmeği fiyatında indirime gitti. Bu adım, ilçede tam buğday ekmeğine olan ilgiyi ciddi oranda artırdı.

BİLBOARDLARDAN SOSYAL MEDYAYA GENİŞ TANITIM

Karatay Belediyesi, kampanyanın kısa sürede geniş kitlelere ulaşması için yoğun tanıtım çalışmaları yürüttü. İlçedeki billboardlar ve ekmek satış noktaları kampanya afişleriyle donatılırken, belediyenin sosyal medya hesaplarından da bilgilendirici paylaşımlar yapıldı. Bu tanıtımların ardından yemekhaneler, öğrenci yurtları, okullar ve toplu tüketim yapan kuruluşlardan gelen artan talepler, kampanyanın etkisini ve kamuoyundaki karşılığını net bir şekilde ortaya koydu.

TAM BUĞDAY EKMEĞİ KAMPANYASINA GENİŞ KATILIM

Kampanya, kamu kurumlarından akademiye uzanan geniş bir destekle güç kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Konya Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karatay Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen çalışmaya; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, fırıncılar odası, un fabrikaları ve alanında uzman akademisyenler katkı sundu.

“EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI”NA DA BÜYÜK DESTEK

Öte yandan Karatay Belediyesi, bu çalışmasıyla 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”na da önemli katkı sağladı. Tam buğday ekmeği, tazeliğini uzun süre koruduğu için daha az israf ediliyor. Bu yönüyle hem sağlıklı beslenmeyi teşvik ediyor hem de ekmek israfının önüne geçiyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca.

KILCA: HEMŞEHRİLERİMİZİN İLGİSİ MEMNUNİYET VERİCİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası” kapsamında Halk Ekmek’te yapılan fiyat indiriminin ardından vatandaşların sağlıklı beslenmeye gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Kılca, ilçede 37 farklı noktada bulunan Halk Ekmek satış büfelerinde tam buğday ekmeği satışlarının ciddi oranda arttığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Sağlıklı beslenme, bireylerin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli unsurlardan biridir. Biz de Karatay Belediyesi olarak hemşehrilerimizin daha sağlıklı ürünlere kolay ulaşabilmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. 37 satış noktamızda vatandaşlarımız ekmek alırken tercihini giderek daha fazla tam buğday ekmeğinden yana kullanıyor. Bu ilgi, kampanyamızın ne kadar yerinde bir adım olduğunu gösteriyor.”





“SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ”

Kılca, tam buğday ekmeğinin lif, mineral ve vitamin açısından zengin olduğuna dikkat çekerek, bu alışkanlığın sürdürülebilir olması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.





Kılca, yürüttükleri çalışmalarla 2013 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası”na da önemli katkı sunduklarını ifade etti. Beyaz un üretiminde buğdayın yalnızca yüzde 60-65’inin değerlendirildiğini, tam buğday ununda ise bu oranın yüzde 90-95’e ulaştığını vurgulayan Kılca, “Bu sayede buğdaydan daha fazla yararlanıyoruz” dedi.



