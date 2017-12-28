Karatay suç duyurusuna cevap verdi: İstediğim gibi konuşurum

Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşı ile alakalı açıklamalarıyla, kişilerin hayatlarını ve sağlığını tehlikeye attığını belirterek, suç duyurusunda bulunmuştu. Prof. Karatay, konuyla ilgili, "50 yıllık hekimin istediğim gibi konuşurum" dedi.

"Aşı yüzde 10 faydalı olsa bile..."

Bu sene yapılan aşı, geçen sene çok görülen virüslerden elde edilen aşılar. Bu yıl da aynı virüslerden hasta olacağız diyemeyiz çünkü başka türlü ortaya çıkarlar. Aşı yüzde 10 faydalı olsa bile yüzde 90'a zorunlu kılamazsınız. Ben hekim olarak koruyucu olarak açıklama yapıyorum. Bence kendileri panikteler" diye konuştu.

Yaşlılar grip aşısı yaptırmamalı

Çocuk aşıları için konuşmadığını söyleyen Karatay, "Ben grip aşısı için söyledim. Alüminyum içerdiği için yaşlılar grip aşısı yaptırmamalılar. Bağışıklık sistemimiz aşıyla güçlenmez. Düşman bakterileri azaltarak bağışıklık sistemi güçlendirilir. Aşılar, geçen sene çok görülen virüslerden elde edilen aşılar. Yüzde 10 faydası olsa bile, yüzde 90'a zorunlu kılamazsınız. Zaten grip aşısı zorunlu değil. İsteyen yaptırır" dedi.

OYNAT 01:04 Canan Karatay'ın ısrarı yayın kestirdi Karatay, yayın sırasında Cansu Canan Özgen 'e zorla acı zeytin yedirince ünlü sunucu çareyi reklama gitmekte buldu!

'Ben çocuk doktoru değilim'

Aileler çocuklarına aşı yaptırmalı mı? sorusuna Karatay, şu cevabı verdi:

"Çocuklara şeker vermesinler, bal, pekmez, paketlenmiş ürün vermesinler, onları köy yumurtasıyla beslesinler. Çocuklar zaten hastalanmaz ama doktorları ne derse aileler onu yapsınlar. Ben çocuk doktoru değilim."

'İstediğim gibi konuşurum'

Habertürk'ün haberine göre Prof. Dr. Karatay, aşı konusunda büyüyen tartışmalar üzerine şunları söyledi:

"Herkes fikrini açıkça söyleyebilir, ben 50 yıllık bir hekimim. Dört kıtada hekimlik yaptım, istediğim gibi konuşurum. Bana niye hücum ediyorlar, 7 sene önce yazılan kitaplarda bunlar var, onları okusunlar. Bana hücum etmesinler" dedi.