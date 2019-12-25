Hayat Kariyere üç yeni destek
AKTÜEL

Kariyere üç yeni destek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, üç yeni çalışma ile gençlere kariyer desteği verecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlamak amacıyla bir internet platformu olan “Yetenek Kapısı”nı üniversitelerin hizmetine sundu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan kitap.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan kitap.

‘Yetenek Kapısı’ aracılığı ile öğrenciler ve mezunlar profillerini oluşturup öz geçmişlerini yükleyerek işverenlere kendileri hakkında doğrudan bilgi verebilecek.

ÖN SÖZ ERDOĞAN’DAN

  • Ofisin diğer bir çalışması ise üniversite gençlerine dönük ‘Kariyer Planlama Dersi’. Üniversitelerin birinci sınıflarında zorunlu olarak verilmesi öngörülen ‘Kariyer Planlama’ dersi ile gençlerin yükseköğrenimlerinin erken döneminde kariyer bilincine sahip olmaları hedefleniyor. Öte yandan, üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren 178 kariyer merkezinin etkin çalışması için bilgiler verilen özel bir kitap hazırlandı. 180 sayfalık kitabın ön sözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı. Kitapta üniversiteli gençlere sunulacak kariyer hizmetleri “Kariyer Merkezi Çalışma Planı” ile anlatılıyor.

Öğrenciye Külliye’de iş imkanı
HAYAT
Öğrenciye Külliye’de iş imkanı
Türkiyeye muhalefet partisi

Türkiye'ye muhalefet partisi

​80 yıldır değişmeyen gelenek millet için yapılanlara karşı çıkıyor.
Kaçan siviller de vuruluyor

Kaçan siviller de vuruluyor

Türkiye sınırına gelenlerin sayısı sadece 2 günde 10 bine ulaştı.
İsrail komandoları Güney Kıbrıs’ta

İsrail komandoları Güney Kıbrıs’ta

​Özel seçilmiş birlik ülkeyi askeri üsse dönüştürdü.
Birer birer kurtarıyorlar

Birer birer kurtarıyorlar

​Bine yakın genci suç ve uyuşturucu batağından kurtardılar.
3 saat boyunca rüşveti anlattı

3 saat boyunca rüşveti anlattı

Sinan ​Aygün belgeleri mahkemeye sundu.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

Jetler Sisi’den

Jetler Sisi’den

Hafter'in ​esir pilotunun itirafları sürüyor.

Terör izine rastlanmadı

Terör izine rastlanmadı

Bakanlıktan Karadeniz'deki yangınlarla ilgili açıklama.
Türk ordusu <br>damarımızdaki kandır

Türk ordusu
damarımızdaki kandır

​KKTC'den Geçitkale açıklaması.
Kanal İstanbul<br>devlet projesidir

Kanal İstanbul
devlet projesidir

Külliye'deki toplantı sonrası önemli açıklamalar.
Başında <br>4 gün bekledi

Başında
4 gün bekledi

​Arkadaşını yalnız bırakmayan köpek sahiplenildi.
Beş ilçede <br>okullar tatil

Beş ilçede
okullar tatil

​Adana Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.
CHP'nin talebine red

CHP'nin talebine red

Anayasa Mahkemesinden, Kanal İstanbul kararı.
Akıl sağlığı yerinde raporu verildi

Akıl sağlığı yerinde raporu verildi

​Ceren Özdemir'in katili bugün muayene edildi.
Kaymakam'dan<br>suç duyurusu

Kaymakam'dan
suç duyurusu

​105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.