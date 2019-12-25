Kariyere üç yeni destek

‘Yetenek Kapısı’ aracılığı ile öğrenciler ve mezunlar profillerini oluşturup öz geçmişlerini yükleyerek işverenlere kendileri hakkında doğrudan bilgi verebilecek.
ÖN SÖZ ERDOĞAN’DAN
- Ofisin diğer bir çalışması ise üniversite gençlerine dönük ‘Kariyer Planlama Dersi’. Üniversitelerin birinci sınıflarında zorunlu olarak verilmesi öngörülen ‘Kariyer Planlama’ dersi ile gençlerin yükseköğrenimlerinin erken döneminde kariyer bilincine sahip olmaları hedefleniyor. Öte yandan, üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren 178 kariyer merkezinin etkin çalışması için bilgiler verilen özel bir kitap hazırlandı. 180 sayfalık kitabın ön sözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı. Kitapta üniversiteli gençlere sunulacak kariyer hizmetleri “Kariyer Merkezi Çalışma Planı” ile anlatılıyor.