Kariyere üç yeni destek

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Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem: Can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.