Hayat Kaybolan mesleklere KOSGEB desteği
AKTÜEL

Kaybolan mesleklere KOSGEB desteği

KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasına umut ışığı olacak. İki kurum arasında düzenlenen Yaşayan Kültür Mirası İşletmelere Destek Programıyla bu meslekleri yapmak isteyenlere destek verilecek

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Kaybolan mesleklere KOSGEB desteği
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KOSGEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasına umut ışığı olacak. İki kurum arasında düzenlenen Yaşayan Kültür Mirası İşletmelere Destek Programıyla bu meslekleri yapmak isteyenlere destek verilecek. Program kapsamında destek alacak meslek grupları, takunya yapımı, şimşir tarak yapımı, Çeşm-i bülbül, kök boyacılığı, debbağlık, dantel örme, hallaçlık, bakırcılık, telkari, oltu, lüle, kehribar taşı, çinicilik, bez dokuma, folklorik bebek yapımı, gölge oyunu tiplemeleri yapımı, kazaziye yapımı, nakkaşlık, şerbetçilik, at arabacılığı, gramafon tamirciliği ve çorap örücülüğü olarak belirlendi. Kendi mesleklerini ve geçmişlerini gençlere ve insanlara hatırlatmak isteyen 560 zanaatkarın ön başvurusu kabul edilirken 160 başvuru da değerlendirme aşamasında.

GENÇ ZANAATKARLARA YOL AÇILACAK

Program kapsamda gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak ve usta-çırak ilişkisini canlandırıp yeni zanaatkarlar yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve KOSGEB’in ortak projesinde zanaatkar ve esnaflara kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destekler verilecek. Toplamda 450 işletme ile sınırı olan destekler, işletme başına 250 bin TL’ye kadar çıkabilecek. 24 Haziran’da başlayan başvurular 5 Ağustos’a kadar sürecek.

Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere 250 bin TL
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