Hayat Sevenleri Kemal Sunalı unutmadı
KÜLTÜR SANAT

Sevenleri Kemal Sunal’ı unutmadı

Sinema sanatçısı Kemal Sunal’ın vefatının 22. yılında Malatya’daki anı odası, ziyaretçi akınına uğradı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Sunal’ın Malatya’daki anı odası ziyaretçi akınına uğradı
Kemal Sunan anı odası.

Sinema sanatçısı Kemal Sunal’ın vefatının 22. yılında Malatya’daki anı odası, ziyaretçi akınına uğradı. Büyükşehir Belediyesi Sanat Sokağı’nda kent mimarisine uygun inşa edilen kültürevine gelen ziyaretçiler, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal’ın “Hababam Sınıfı” filmindeki görüntüsüyle oluşturulan bal mumu heykelinin yanı sıra, filmlerdeki repliklerini dinleme ve film afişlerini inceleme fırsatı buldu. Öte yandan ölüm yıl dönümü dolayısıyla dün sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni gerçekleştirildi. Törende, Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Törene ünlü oyuncunun ailesinin yanı sıra yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.

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