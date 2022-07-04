Sevenleri Kemal Sunal’ı unutmadı

Ekonomi

Norveç enerji sektöründe 3 günlük grev yarın başlıyor: Avrupa'da gaz fiyatları şimdiden yüzde 7 yükseldi

Norveç'te enerji sektörü çalışanları yarın 3 gün sürecek bir greve giriyor. Avrupa için önemli bir gaz tedarikçisi olan Norveç'te başlayacak olan grev, gaz fiyatlarında artışa neden oldu. Avrupa'da gaz fiyatları şimdiden yaklaşık yüzde 7 artarak 157 euroya ulaştı.