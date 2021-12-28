Hayat Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı
AKTÜEL

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı

İkinci kez kız babası olmaya hazırlanan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu’nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Oyuncu, sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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Haber Merkezi Diğer
Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse yakalandı
Kenan İmirzalıoğlu

Uzun zamandır ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstlenen başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Şimdilerde ikinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir haber geldi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İkinci kez baba olmaya hazırlanan İmirzalıoğlu'nun Covid 19 testinin pozitif çıktığı ve programın bu nedenle bir süre aksayacağı iddia edildi. Hamile olan Sinem Kobal ve kızı Lalin'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Başrol oyuncularının koronavirüse yakalanmasının ardından Yargı, Kanunsuz Topraklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ve Bergen gibi projelerin çekimleri durduruldu. Camdaki Kız'da oynayan Enis Arıkan ve Bahar Şahin de ikinci kez koronavirüse yakalandı.

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