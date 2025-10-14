Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kenton’dan yeni lezzet: Ev yapımı kalitesinde profiterol artık dakikalar içinde

Kenton’dan yeni lezzet: Ev yapımı kalitesinde profiterol artık dakikalar içinde

17:1714/10/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Kenton Profiterol; beze, krema ve çikolata sosu ile eksiksiz bir deneyim sunuyor.
Kenton Profiterol; beze, krema ve çikolata sosu ile eksiksiz bir deneyim sunuyor.

Türkiye’nin ilk kabartma tozu ve şekerli vanilin üreticisi Kenton, yenilikçi tatlı karışımları portföyüne bir yenisini ekledi: Kenton Profiterol Seti. Yeni ürün, evde ustalık gerektiren profiterol tarifini herkesin kolayca hazırlayabilmesi için geliştirildi.

Yoğun çikolata lezzeti, pürüzsüz iç kreması ve hafif beze dokusuyla, ev yapımı kalitesini dakikalar içinde sofralara taşıyor. Üstelik ön pişirme olmadan; zahmetsiz, pratik ve lezzet garantili sonuç!


Kenton Pazarlama Ekibi, yeni ürünle ilgili olarak şunları aktarıyor:

“Profiterol, Türk tüketicisinin en sevdiği tatlılardan biri. Ancak yapımı zahmetli olduğu için evde sık tercih edilmiyordu. Biz, bu lezzeti herkesin kolayca yapabileceği, aynı zamanda pastane kalitesinde bir deneyime dönüştürdük. Kenton Profiterol, pratikliği ve lezzetiyle sofralarda yeni bir favori olacak.”

Yeni Kenton Profiterol, seçkin marketlerde ve online satış noktalarında yerini aldı. Kenton’un diğer tatlı karışımları gibi bu ürün de kalite, güven ve geleneksel tatları modern mutfaklara taşıma vizyonuyla geliştirildi.


Ürün Özellikleri:

• Hazırlama süresi: Yaklaşık 20 dakika

• Set içeriği 3’lü Toz Karışımı içerir: Hamur – İç Krema – Çikolata Sos

• Yoğun çikolata lezzeti, pürüzsüz doku

• Kenton kalite garantisiyle, Helal Sertifikalı yerli üretim


KENTON hakkında

Türkiye’nin ilk kabartma tozu ve şekerli vanilin üreticisi olan Kenton, 80 yılı aşkın bir süredir Türk mutfaklarında güvenle kullanılan, yenilikçi tatlı ve hamur işi çözümleri sunan yerli markadır. Kenton; puding, krem şanti, kek karışımları, şekerli vanilin ve kabartma tozu gibi ürünleriyle her yaştan tüketiciye ‘her gün, her sofrada’ lezzet ulaştırmayı sürdürüyor.


#Kenton
#Profiterol
#Vanilin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Borsada en çok hangi spor kulübü kazandırdı? İşte spor kulüplerinin yatırım karnesi