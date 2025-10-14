Kenton’dan yeni lezzet: Ev yapımı kalitesinde profiterol artık dakikalar içinde

Yoğun çikolata lezzeti, pürüzsüz iç kreması ve hafif beze dokusuyla, ev yapımı kalitesini dakikalar içinde sofralara taşıyor. Üstelik ön pişirme olmadan; zahmetsiz, pratik ve lezzet garantili sonuç!





Kenton Pazarlama Ekibi, yeni ürünle ilgili olarak şunları aktarıyor:

“Profiterol, Türk tüketicisinin en sevdiği tatlılardan biri. Ancak yapımı zahmetli olduğu için evde sık tercih edilmiyordu. Biz, bu lezzeti herkesin kolayca yapabileceği, aynı zamanda pastane kalitesinde bir deneyime dönüştürdük. Kenton Profiterol, pratikliği ve lezzetiyle sofralarda yeni bir favori olacak.”

Yeni Kenton Profiterol, seçkin marketlerde ve online satış noktalarında yerini aldı. Kenton’un diğer tatlı karışımları gibi bu ürün de kalite, güven ve geleneksel tatları modern mutfaklara taşıma vizyonuyla geliştirildi.





Ürün Özellikleri:

• Hazırlama süresi: Yaklaşık 20 dakika

• Set içeriği 3’lü Toz Karışımı içerir: Hamur – İç Krema – Çikolata Sos

• Yoğun çikolata lezzeti, pürüzsüz doku

• Kenton kalite garantisiyle, Helal Sertifikalı yerli üretim





KENTON hakkında

Türkiye’nin ilk kabartma tozu ve şekerli vanilin üreticisi olan Kenton, 80 yılı aşkın bir süredir Türk mutfaklarında güvenle kullanılan, yenilikçi tatlı ve hamur işi çözümleri sunan yerli markadır. Kenton; puding, krem şanti, kek karışımları, şekerli vanilin ve kabartma tozu gibi ürünleriyle her yaştan tüketiciye ‘her gün, her sofrada’ lezzet ulaştırmayı sürdürüyor.



