Ketebe Çocuk’tan ağustos ayında üç yeni kitap

Ketebe Çocuk, Ağustos ayını üç yeni kitapla karşılıyor. “Hâlâ Gelmedik mi?”, “Geçit” ve “Uzayda Kaybolan Domates” isimli eserler, küçük okurları farklı dünyalarda geçen maceralara davet ediyor.

New York Times tarafından 2019’un “En İyi Çocuk Kitabı” seçilen Hâlâ Gelmedik mi?, sabırsız bir ayının kelebek eşliğinde çıktığı yolculuğu anlatıyor. Sven Völker’in yazıp resimlediği, Elif Yılmaz’ın Türkçeye çevirdiği kitap, yolculuğun değerine, farkındalığa ve hayatın döngüsüne dair mesajlar veriyor.

Minh Lê ve ödüllü çizer Dan Santat’ın imzasını taşıyan Geçit ise kardeş kıskançlığına farklı bir açıdan yaklaşıyor. Sare Esen Petek’in çevirdiği kitap, sıradan bir asansör düğmesinin açtığı fantastik kapılarla çocuklara paylaşım ve keşif dolu bir serüven sunuyor.

“Uzayda Kaybolan Domates”

Yaşanmış bir olaydan esinlenen Uzayda Kaybolan Domates de listede dikkat çeken bir diğer eser. Elif Sevli Özer ve Kübra Gültepe’nin birlikte hazırladığı kitap, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda kaybolan bir domatesin hikâyesini mizahi bir dille ele alıyor. 7 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden kitap, hem eğlendiriyor hem de uzay yaşamına dair öğretici bilgiler aktarıyor.

Ketebe Çocuk'un yeni kitapları, merak, keşif ve hayal gücünün gücünü hatırlatmayı amaçlıyor.







