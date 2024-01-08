Ketebe gençler için yola çıktı

Ketebe Yayınları, bünyesinde faaliyet gösterecek Ketebe Genç projesini duyurdu. Yayın hayatına başladığı 2018’den bu yana binlerce kitabı okurla buluşturan yayınevi, şimdi de gençlere kadim kültürümüzün önemli değerlerini anlatacak nitelikte kitaplar ortaya koymak için yola çıktı. Bir buçuk sene önce hazırlıkları başlayan proje kapsamında tamamlanan üç eserin tanıtımı önceki gün yapıldı. Tanıtım toplantısında Furkan Çalışkan’ın “Câbi’nin Kulesi ”, Nina Hamza’nın “Ahmed Aziz’in Destansı Yılı” ve Margi Preus’un “Minik Kızıl Gezgin”inin yer aldığı ikisi çeviri, biri yerli üç kitap tanıtıldı. Toplantıda, gençlerin yetişkin edebiyatından eserler okuduğu ama genç edebiyatı diye ayrı bir türün olduğu vurgulandı. Amaçlar ve yapılacakların konuşulduğu programda, ilhama ve kültürel kodlara yönelik yayınlar, tematik kurgular, hakiki kahramanlar, klasikler, çeviri eserlerin yıl boyunca gençlerle buluşacağına dikkat çekildi.

ORTAOKUL VE LİSELERE YÖNELİK

Ketebe Genç’in kuruluş amacının gençlere kültürel kodlarımızla alakalı eserleri ulaştırabilmek olduğuna dikkat çeken proje danışmanı Güray Süngü, “Gençler etkiye çok açık. Liselerde herhangi bir şey moda olduğu zaman korkunç bir hızla yayılıyor. Neden kendi toprağımız ve zihin dünyamızla ilgili bir şey buna muhatap olmasın? Yaş aralığını ortaokul ve lise seviyesi gençler olarak düşünebiliriz. İki türlü yayın yapacağız. İlk kitaplarımızdan Cabi’nin Kulesi liseli öğrencilere, Minik Kızıl Gezgin ise ortaokul çocuklarına hitap edecek şekilde bir olay örgüsüne sahip” dedi.

BİLİM VE SANAT DA OLACAK

Süngü, çevirilerin yanı sıra Türk İslam Klasikleri, destan masal ve kısalarımızın da yeni kitaplar arasında yer alacağının müjdesini vererek, “Dünya, Shakespeare’i, Dostoyevski’yi çok farklı yaş kuşakları için yayınlıyor. Dede Korkut Hikayelerini, Saltuknameyi ya da Türk ve İslam Klasiklerinden hikâyeleri farklı yaş gruplarına göre anlatmak mümkün. İki ayda üç kitap yayımlamayı düşünüyoruz. Hazırlanan büyük dizilerimizin yanında kurgusal hikâyeler, bilim ve sanat dizilerimiz de olacak. 2025’te 10-12 kitaplık setlerimiz yayımlanacak. Kırmızı Kütüphane’de bazı kitaplarımıza özel etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. Okullarda etkinlikler yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

ALİYA’NIN HİKÂYESİNE YENİ BİR BAKIŞ

Ketebe Genç’in ilk kitaplarından Cabi’nin Kulesi ile Bosna Hersek’in efsanevi cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in hikâyesini anlatan yazar Furkan Çalışkan, gençlik edebiyatının üzerine titizlikle çalışılması gereken bir kategori olduğuna dikkat çekti. Çalışkan, kendi kahramanlarımızın hikâyelerini gençlik edebiyatı çerçevesinde anlatma fikrini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Yetişkin edebiyatı ve kurgu yazan diğer arkadaşlarımıza da bir tür cesaret versin diye yapmayı düşündüğümüz özel dizinin ilk kitabını yazdım. Yetişkin edebiyatında yer alan insanlar olarak daha önce çocuk ya da gençlik edebiyatında eser vermek konusunda çok düşüncemiz olmamıştı. Câbi’nin Kulesi’nde, oğluma anlattığım hikâyeyi geliştirip, kurguya çevirdim. Aliya’nın hikâyesi ama alışıldık biyografik bir hikâye değil. Büyük insanların hikâyelerini epik yapan, o anın hikâyesini nasıl yazarım diye düşününce bu eser ortaya çıktı. Seri, Güray Süngü ve Aykut Ertuğrul’un büyük insanların karar anlarını anlatan hikâyeleriyle devam edecek” sözlerini kullandı.







