Hayat Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında doktorun cevabı herkesi şoke etti
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında doktorun cevabı herkesi şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde dikkat çeken cevaplardan biri de omurilik sarımsağı oldu. Yarışmacıya son bölümde 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu. Yanıtı bilemeyen yarışmacı, jokerleri arasından doktor olan bir arkadaşını aradı. Jokerin yanıtı ise stüdyoda şaşkınlık oluşturdu.

Haber Merkezi Diğer
Doktorun cevabı herkesi şaşırttı.
Doktorun cevabı herkesi şaşırttı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken sorulardan biri, cevabı omurilik soğanı olan soru oldu. Yarışmacıya son bölümde 'Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen addır?' sorusu soruldu.

DOKTOR ARKADAŞINA SORDU

Sorunun şıkları içerisinde 'Omurilik sarımsağı, Omurilik soğanı, Omurilik turpu ve omurilik brokolisi' seçenekleri bulunuyordu. Yarışmacı şıklar arasında kaldıktan sonra, jokerleri arasında bulunan doktor olan bir yakınına soruyu sordu. Sürenin bitmesine az bir zaman kala joker olan kişi 'Omurilik sarımsağı' yanıtını verdi. Cevap karşısında şaşıran Kenan İmirzalıoğlu, 'Arkadaşınız doktordu değil mi? Hangi bölüm?' diye sordu.

OMURİLİK SOĞANI NEDİR?

Sinir sistemi ile beraber iç salgı bezleri olarak denetleyici ve düzenleyici sistemler birbirinden ayrılır. Bu konuda aynı zamanda sinir sistemi kendi içinde de kategoriye ayrılmaktadır.


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