Kış hazırlığı için mutfağa

Kış yaklaşıyor. Yazın hoş lezzetlerini soğuk zamanlara da taşıyabilmek için turşular, salçalar, konserveler yapıyoruz. Bağ kaynatma, reçel, marmelat yapma zamanları geldi de geçiyor bile. Şimdi tam erik, elma, armut, şeftali, üzüm, kavun mevsimi. Bunların hepsinin hem turşusu, hem sirkesi, hem reçeli, marmelatı olur. Örneğin kavunun, Orta Anadolu’da kabukları kurutulup nohut ve et ile yemeği yapılır. Yine güneye doğru inerseniz reçelini tadarsınız. Organik Kırkağaç kavunlarının kabuklarını ince ince dilimleyip güneşte kurutabilir,küçük küçük kırıp saklar ve kış geldiğinde sıcak suyla ıslatıp, etle nohutla yemeğe dönüştürebilir, konuklarınızı şaşırtabilirsiniz.

Olgunluğa tam ermemiş sert armutlara bir kaç delik açarak turşu suyunun içerisine atabilir, sofraya bambaşka bir lezzet getirebilirsiniz.

Günümüzde onlarca, yüzlerce farklı lezzet alternatifi oluşturmak mümkün. Ben bugün kışlık, kahvaltılık soslardan bahsedelim istiyorum. Sandviçlerin, pidelerin, tostların içinde, cips ve patates kızartmasının yanında, yemeği beklerken iştah açıcı olarak ve gönlümüzden geçen her yerde kullanabileceğimiz soslardan bir kaç tarif paylaşalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Tatlı İngiliz Turşusu (Amerika)

MALZEMELER

3 havuç

Bir kuru soğan

2 yemek kaşığı esmer şeker

Bir kahve fincanı sirke

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Bir ekşi elma

Bir yemek kaşığı kuru üzüm

Bir yemek kaşığı kurutulmuş yaban mersini

4 hurma

1/2 çay kaşığı Dijon hardalı

1/2 çay kaşığı öğütülmüş yenibahar

1/2 çay kaşığı Worcestershire sosu

YAPILIŞI

Havuç, elma ve soğanı soyup küçük küplere halinde doğrayalım. Bütün malzemeyi karıştıralım ve kısık ateşte ağzı kapalı olarak pişirelim. Soğuyunca blenderdan geçirelim. Kaynar suya batırıp kuruttuğumuz kavanoza doldurup karanlık bir yerde saklayalım. Afiyet olsun.

Apırpılcıka (Abhazya)

MALZEMELER

Bir kilogram kurutulmuş kırmızı biber

5 baş sarımsak

Bir çay bardağı kişniş tohumu

Bir çay bardağı reyhan

Bir yemek kaşığı kaya tuzu

İsteğe bağlı olarak, ceviz

YAPILIŞI

Kuru biberleri haşlayalım, suyun içinde bir gece bırakalım. Bir büyük havan içerisinde biberi, sarımsak ile ezelim. Üzerine kişniş ve reyhan ekleyelim. En son tuzu ilave edip ezmeye devam edelim. Eğer ekleyeceksek cevizi ekleyelim ve karıştırarak ezelim. Böylece kıvamlı bir karışım elde edeceğiz. Daha sonra kavanozlara koyarak üzerine, havayla teması kesmek için az miktarda yağ ekleyelim. Afiyet olsun.

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MALZEMELER

8 kemer patlıcan

1 yeşil kapya biber

Bir kabak

l Bir çay bardağı zeytinyağı

Bir kuru soğan

2 diş sarımsak

2 domates

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir çay kaşığı kırmızı biber

Bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi

YAPILIŞI

Patlıcan, sarımsak, domates ve biberi yıkayıp açık ateşte közleyelim. Kabuğunu soyduğumuz sarımsak, domates, biber ve patlıcanı ince ince doğrayalım. Soğanı soyup rendeleyelim. Bir tencerede rendelenmiş soğanı yağ ile kavuralım. Patlıcanı ve sarımsağı ilave edelim. Kabağı soyup rendeleyelim, ekleyelim. Domatesi doğrayıp ekleyelim. Bütün malzemeyi karıştıralım ve üzerine tuzu, biberi ilave edelim. Suyu iyice azalana kadar pişirelim. Kaynar suya batırıp kuruttuğumuz kavanoza doldurup baş aşağı bir bezin üzerine kapatalım. Soğuyunca karanlık, serin bir yere kaldıralım. Afiyet olsun.