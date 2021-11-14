Kış sofrasının şifa deposu: Pırasa ​

Mevsim sebzelerinden pırasa, çoğu zaman pek te popüler bir sebze olmadı. Fakat taşıdığı özellikler ve tarihteki kullanım alanları bakımından şu an olduğundan çok daha iyi bir yeri hak ettiği kesin. Özellikleri bakımından soğana çok benzeyen bu güzel kış sebzesi, antioksidan, lif, demir, C ve A vitamini açısından oldukça zengin. İçerisinde bulunan allicin artık tansiyonu düzenleyici, mikroplara karşı koruyucu ve kansersavar bir madde olarak tablet formunda da kullanılıyor. Yine de bilmeliyiz ki hiçbir şey doğal, organik bir besinin yerini asla tutamaz. Pırasayı bu yüzden tam mevsiminde, taze taze tüketmekte çok fayda var.

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CİĞ OLARAK DA TÜKETİLİYOR

Fransız mutfağında kötü kokuları giderme özelliğinden faydalanılarak, et suyu çıkarmada, sos yapmada kullanılıyor. Son yıllarda bağışıklığa olan katkısı nedeniyle çiğ tüketiminde de artış var. Tıpkı soğan gibi pırasa da mikroorganizmalara karşı mücadele eden bağışıklık sistemimize destek oluyor, soğuk algınlığına, mide ve bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Binlerce yıldır Akdeniz kıyıları, Anadolu ve Mezopotamya’da kullanılagelen bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor. Siz de soğan gibi yemeklerin, köftelerin içine veya salatalara doğrayabilir, çiğ ya da pişmiş halini yağ ile karıştırarak daha faydalı hale getirebilirsiniz. Yine de, oluşan ön yargıyı düşünüp hareket etmek gerekirse, çocuklar arasında popülerliğini artırabilmek, daha sevimli bir hale gelmesini sağlamak için köfteler, börek içleri, mücverler de yapabilir. Bugün, bu yönde ilerleyelim ve pırasayı mutfakta çok daha hızlı tüketilir hale getirecek tarifler paylaşalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

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Pırasa Böreği

MALZEMELER

- 3 pırasa l 200 gram kıyma l 2 yumurta

- 1 kase yoğurt l 1 çay bardağı sıvı yağ l 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber l Bir avuç maydanoz

- Bir avuç susam l 2 adet yufka

YAPILIŞI

Pırasayı ince ince kıyalım. Kıymayı kavuralım, pırasayı ekleyip soteleyelim. Karabiber ve tuzu ekleyelim. Kıyılmış maydanozu ekleyelim. Yufkayı ıslatmak ve birleştirmek için yumurta, yoğurt ve sıvı yağı iyice çırparak bir karışım hazırlayalım. Bu karşımı fırça ile yufkaya, özellikle kenarlarına dikkat ederek sürelim. Bir kenara içi yerleştirelim ve yufkayı rulo halinde saralım. Daha önce yağladığımız tepsiye sardığımız yufkaları yerleştirelim. Kalan yumurtalı karşımı üzerine sürelim. Susamı serpelim ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirelim. Afiyet olsun.

Pırasa Köftesi

MALZEMELER: l 1 tavuk göğsü l 4 adet pırasa l 250 gram kaşar peyniri l 1 çay kaşığı karabiber l 1 çay kaşığı tuz l 3 yemek kaşığı labne peyniri l 1 su bardağı galeta unu l 2 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Pırasanın beyaz kısımlarını ince ince doğrayalım. Tavuk göğsünü haşlayıp küçük küpler halinde doğrayalım. Pırasa, tavuk göğsü, karabiber, tuz ve labne peynirini iyice karıştıralım. Kaşar peynirini rendeleyip yarısını karışıma ilave edelim. Kalan kaşar peynirine galeta ununu karıştıralım. Tavayı kızdırıp çok az yağ ilave edelim. Kaşar peynirli, tavuklu, pırasalı köfte hamurumuza istediğimiz gibi şekil verelim. Köftelerimizi galetalı kaşar peynirine bulayıp kızartalım. Kağıt havlu serilmiş tabağa çıkartalım, servise alalım.

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