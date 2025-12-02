Yeni Şafak
Kısa'dan Hisse'de ödüller sahiplerini buldu

Kısa’dan Hisse’de ödüller sahiplerini buldu

“10. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali”
“10. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali”

“10. Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali” ödülleri sahiplerini buldu.

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen festivalde, 13 proje ve film ödüllendirildi. Atlas Sineması’nda gerçekleştirilen ödül töreni, tanıtım filmlerinin izlenmesi ile Hasan Kiriş ve Şeyhmus Fidan’ın müzik dinletisiyle başladı.

Festival Başkanı Aşkın Özcan, “Başka bir festival” iddiasıyla yola çıktıklarını ve bunun hakkını verebilmek için çalıştıklarını belirtti. Festival Artistik Direktörü Abdulhamit Güler de en önemli motivasyonlarının gençlerle birlikte, genç bir festival olarak kalabilmek olduğunu ifade etti.

CEVAT ÖZKAYA’YA SAYGI ÖDÜLÜ

Gecede ilk olarak “Saygı Ödülü” Danışma Kurulu adına Cevat Özkaya’ya Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir tarafından takdim edildi. Festival kapsamında finale kalan 35 film ve proje arasından 13’ü ödül almaya hak kazandı. Genel Kategori'de Deniz Koloş’un “Ölüm Bizi Ayırana Denk” filmi “En İyi Kurmaca”, Ozan Takış’ın “Salman Gitmek İstiyor” filmi “En İyi Belgesel”, Kaan Elönü ve Batuhan Yıldız’ın “Pat” filmi “En İyi Animasyon”, Semih Sağman’ın “Zülheya” filmi de “En İyi Deneysel” ödülünün sahibi oldu.



