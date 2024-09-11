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Hayat

Kısakürek’in Bir Adam Yaratmak eseri film oluyor

04:00 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:47 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Engin Altan Düzyatan
Engin Altan Düzyatan

Necip Fazıl Kısakürek’in Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen “Bir Adam Yaratmak” eseri, 87 yıl sonra film olacak. William Shakespare’nin “Hamlet”i ile kıyaslanan eser için Kısakürek, “Bugüne kadar yazdığım eserler arasında en bağlı olduğum eserim” demişti. “Bir Adam Yaratmak” eseri, 1937-1938 yıllarında Muhsin Ertuğrul tarafından ilk kez Şehir Tiyatrolarında sahnelendi. Oyunda “Hüsrev” karakterini de Ertuğrul canlandırdı. 1977’de TRT tarafından dizi haline getirilen tiyatro oyunu, Hüsrev karakterinin yaşadığı ruhi çileyi ele alıyor. Eserdeki “Hüsrev” karakterini sinema filminde ise ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan oynayacak. Filmin yapımcılığını Filimetre Medya Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Murat Çeri oturuyor. Çekimlerine 7 Ekim’de İstanbul’da başlanacak filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli, Gülper Özdemir ve Caner Topçu bulunuyor.


#Necip Fazıl Kısakürek
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#film
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