|
Hayat

“Humanitarian Film Festival” kasım ayında

04:00 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:42 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Birçok ülkeden, 301 film ile başvuru yapıldı.
Birçok ülkeden, 301 film ile başvuru yapıldı.

TRT World Citizen tarafından hayata geçirilen “Humanitarian Film Festival” bu yıl altıncı kez sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin ödül töreni 2 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından orijinal filmlerin yarıştığı festivalin jüri başkanlığını, Saraybosnalı yönetmen ve senarist Aida Begic üstleniyor. Savaş, çatışma, insan hakları gibi küresel insani sorunlara ışık tutmak amacıyla düzenlenen festivale, başta İran, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Türkiye olmak üzere birçok ülkeden, 301 film ile başvuru yapıldı. Başvuran tüm filmler, alanında uzman ulusal ve uluslararası isimlerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek. Jüride Begic’in yanı sıra yönetmen ve şair Faysal Soysal, yönetmen ve yazar Abdulhamit Güler, yönetmen ve senarist Darin J. Sallam ve oyuncu Pelin Karahan yer alıyor.


#film
#festival
#Kasım
5 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 E Devlet GSB KYK kredi başvurusu ekranı...