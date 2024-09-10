Göbeklitepe kadar eski: Sayburç Ören Yeri'nde kazı çalışmaları sürüyor

Özdoğan, yapılan çalışmaların Urfa bölgesinin uygarlık tarihine yaptığı katkılarının önemli olduğuna değinerek, "Sayburç, Göbeklitepe, Karahantepe ve diğer yerleşmelerde yapılan kazılar bize bu bölgedeki neolitik kültürün çok zengin ve çeşitli olduğu bir ortamı gösteriyor" diyerek alandaki keşiflerin ve yerleşmelerin 10 bin 500 yıla tarihlendiğine dikkat çekti.