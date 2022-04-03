Kitap fuarı kapılarını uluslararası açıyor

Ramazan ayıyla ismi özdeşleşen Diyanet Vakfı’nın organize ettiği 39. Kitap ve Kültür Fuarı bu yıl 9-27 Nisan tarihleri arasında Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Cami avlusunda İstanbul’da ise Fatih ve Çamlıca Camii avlularında yapılacak. 12 Eylül 1980’de askeri darbeyle birlikte ‘suç aleti’ olarak lanse edilen kitapla yeniden halkı kaynaştırmak fikriyle bir grup yayıncının Diyanet Vakfı’nın öncülüğünde 1983 yılının ramazan ayında başlattığı fuar önümüzdeki yıl 40 yılı geride bırakacak. Dini Yayınlar Fuarı olarak başlayan ve ağırlıklı olarak dini kitapların sergilendiği bu fuar 1999 yılından itibaren dini yayınlar dışında da eserlerin neşredildiği “Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı” adıyla devam ediyor. Pandemi nedeniyle ise 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenemedi. İki yıl aradan sonra önümüzdeki hafta Kitap ve Kültür Fuarı yeniden okurla buluşuyor.

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SENEYE SULTANAHMET’E DÖNMEK İSTİYORUZ

1983 yılında 25-30 yayıncının bir araya gelmesiyle başlayan kitap fuarına bu yıl 100’ün üzerinde yayıncı başvurdu. Her yıl fuara katılan yayınevlerin sayısı artsa da adresi bugüne kadar hep değişti. Sultanahmet Cami avlusunda başlayan fuar İstanbul'da epey adres gezdikten sonra en son 2019 yılında Ayasofya Camii önündeki meydanda yapılmıştı. Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve İşletme Müdürü Murat Aydemir bu yıl Fatih ve Camlıca Cami avlularında kitap fuarını açacaklarını belirtirken önümüzdeki yıl fuarın ilk başladığı Sultanahmet Camii avlusuna dönmeyi arzu ettiklerini dile getiriyor.

YABANCI DİLDE KİTAPLAR VAR

Aydemir, ayrıca bu yıl fuarı ilk kez uluslararası boyuta taşıdıklarını çok sayıda Arap dünyasından ve Avrupa ülkelerinden Arapça ve İngilizce yayın yapan yayıncının da fuara katıldığını belirtiyor. Aydemir şu bilgileri veriyor: “ Fuar 9-27 Nisan 2022 tarihleri arasında Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii Avlusunda, İstanbul’da ise iki ayrı yerde; Çamlıca Camii ve Fatih Camii’nde eş zamanlı olacak şekilde gerçekleşecek. Gelenek devam ederken bu yıl ilk defa yabancı dilde yayınlara ve yayıncılara da özel bir alan verilecek. Bu anlamda 39. Kitap ve Kültür Fuarı daha öncekilerden farklı olarak uluslararası etkileşimi de barındıracak. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanda 100’ün üzerinde yayıncının katılacağı fuarlarda söyleşi ve imza programlarının yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklere de yer verilecek.”

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Fatih bölgesi son on yıldır başta Suriye olmak üzere dünyadan en çok göç alan ilçelerin başında geliyor. Fatih Camii avlusundaki bu fuar sayesinde farklı kültürlerdeki okurların etkinlikler ve imza günleri çevresinde kültürel alışverişte bulunması bekleniyor.

28 Şubat dönemi dini yayıncılık yara aldı

Bilindiği gibi dini yayıncılığın kalbi uzun yıllar Beyazıt’taki Beyazsaray Çarşısı’ydı. Buradaki yayıncılar 28 Şubat döneminde ağır darbe aldı. Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz’ın ortak olduğu Beyazsaray Çarşısı’ndan yayıncılar zorla çıkarıldı. Onlar ise Vezneciler’deki Yumni Han’a taşınarak burada ayakta kalmanın mücadelesini verdiler. Dini yayıncılığın ses getirdiği adreslerden birisi de 1983 yılında Sultanahmet Camii avlusunda başlayan kitap fuarıydı.

40 YILDIR GEZİYOR

Dini yayıncılık çatısı altında başlayan fuara kültür ve fikir kitapları yayımlayan yayınevlerinin de girmesiyle daha da büyüdü ve Ramazan ayının en önemli etkinliği olarak hafızalarda yerini aldı. Öyle ki Sultanahmet Cami avlusunda kitap fuarıyla başlayan canlılık meydana taştı ve kısa sürede başka ilçelerde de benzer organizasyonlar yapılmaya başlandı. Ancak tarihi caminin avlusu bu yoğunluğu kaldıramayınca 28 Şubat’ın da etkisiyle 1999 yılında alınan bir kararla kitap fuarı Beyazıt Meydanı’na taşındı. Ancak bu taşınmadan yayıncılar da okurlar da memnun kalmadı. Sonraki yıllar Yenikapı’ya oradan tekrar Beyazıt Meydanı’na daha sonra ise Sultanahmet Meydanı’na taşınan kitap fuarının yeri her yıl tartışmalara sebep olsa da katılan yayınevlerin sayısı her yıl artarak devam etti. Pandemi öncesinde ise Ayasofya Camii önündeki meydanda açılan fuarla birlikte o yıl eş zamanlı olarak Çamlıca Camii avlusunda da ilk kez okurla buluştu.

OSMANLI DÖNEMİ DİNİ KİTAPLARIN SATILDIĞI ADRES: FATİH CAMİİ

Bu yıl ise kitap fuarı Fatih Camii avlusuna taşındı. Bilindiği gibi Fatih Camii avlusu Osmanlı döneminde dini kitapların satıldığı önemli bir adresti. Bu anlamda Fatih Camii avlusuna fuarın taşınması Osmanlı dönemi kitap satışlarının yapıldığı Fatih Camii avlusunu yeniden hareketlendirmesi açısından önem taşıyor.

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