Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Kitap ve Kültür Fuarı beş ayrı noktada
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
KÜLTÜR SANAT

Kitap ve Kültür Fuarı beş ayrı noktada

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Ramazan ayında düzenlenen “Kitap ve Kültür Fuarı” bu yıl beş ayrı noktada okurla buluşacak. Sultanahmet ve Çamlıca’da düzenlenecek iki fuara Ankara, Gaziantep ve Almanya eşlik edecek. Fuarlarda bu yıl çocuk kitapları öne çıkacak.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenecek fuar 31 Mayıs, Büyük Çamlıca Camii’ndeki fuar ise 1 Haziran’a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.
Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenecek fuar 31 Mayıs, Büyük Çamlıca Camii’ndeki fuar ise 1 Haziran’a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Türkiye Diyanet Vakfı ile Vakıf Fuarcılık tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı başlıyor. Fuar bu yıl ilk kez beş farklı noktada düzenlenecek. “Ramazan Kitapla Buluşuyor” sloganıyla yola çıkan fuar, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Almanya’da ziyaretçilerle buluşacak. Geleneksel hale gelen Sultanahmet’teki Kitap ve Kültür Fuarı 15 Mayıs’ta saat 11.00’de, bu yıl Büyük Çamlıca Camii’nde ilk kez düzenlenecek fuar ise aynı gün 16.00 itibariyle kapılarını açacak. Fuar yolculuğu 16 Mayıs’ta Ankara Kocatepe Camii’nde, 17 Mayıs’ta ise Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sürecek.

BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRECEĞİZ

Yasin Uğraş

Vakıf Fuarcılık Genel Müdürü Yasin Uğraş’ın verdiği bilgiye göre fuarda bu yıl dini yayınların yanısıra çocuk kitapları öne çıkacak. Diyanet Vakfı’nın son 6 ayda çocuk yayıncılığında önemli kitaplara imza attığını kaydeden Uğraş, “Bu yıl çocuk edebiyatı üzerine eğilmek istedik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Eğitim alanında kültürel olarak biraz geri kaldık. Bu manada bu alanlara yapılacak yatırımlar geleceğimizi kurtaracak. Okuyan nesiller olduğu sürece, teknoloji müptelası olmayan gençler yetiştirdiğimiz takdirde geleceğe de sahip çıkabileceğiz. Hedefimiz daha bilinçli nesiller yetiştirmek olacak” dedi.

ALMANYA’DA İKİNCİ FUAR

Diyanet Vakfı ve DİTİB tarafından geçen yıl Almanya’daki Köln Camii’nde düzenlenen fuar ise genişletilmiş haliyle okurla buluşacak. Uğraş, “Köln Camii’ndeki fuar bu yıl da devam edecek. Gurbetçilerimiz Türkçe’ye olan özlemlerini bu kitaplarla giderdiler. Bunu da gördüğümüz için dini literatüre uygun eserleri Avrupa’daki Müslümanlarla ve soydaşlarımızla buluşturacağız” diye konuştu.

REKLAM

Kitap fuarı Çamlıca Camii’nde
RAMAZAN
Kitap fuarı Çamlıca Camii’nde
Ateşkese sabotaj

Ateşkese sabotaj

​Rejim güçleri İdlib'deki TSK gözlem noktasına saldırdı.
İstanbul’a yatırım artacak

İstanbul’a yatırım artacak

​AK Parti döneminde İstanbul'a yapılan yatırımlar 303 milyar liraya ulaştı.
Teröristle aynımasada oturmam

Teröristle aynı
masada oturmam

Türk büyükelçi, Kırgızistan'daki FETÖ oyununu bozdu.
Dalaman’ın şifresi çözüldü

Dalaman’ın şifresi çözüldü

15 Temmuz gecesi Dalaman'da yaşananlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Daha güzel olacak

Daha güzel olacak

Taksim gezisi sırasında Erdoğan'dan vatandaşa anlamlı yanıt.
İlk kez<br>beş farklı noktada​

İlk kez
beş farklı noktada​

​Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Kitap ve Kültür Fuarı okurlarla buluşacak.
Reklamı<br>bile sahte çıktı

Reklamı
bile sahte çıktı

Afişindeki 'hacı amca', fotoğraf mankeni çıktı.

Sanatçı dalkavukluk etmez

Sanatçı dalkavukluk etmez

​Erdoğan, FETÖ sloganına destek veren sanatçılara seslendi.

Başakşehir'in umudu var

Başakşehir'in umudu var

​19 Mayıs Pazar günü oynanacak mücadele sezonun finali olacak.
İftara tramvayla gitti

İftara tramvayla gitti

Erdoğan, nostaljik tramvaydan halkı selamladı.
Süper Lig'e döndüler

Süper Lig'e döndüler

​Bitime 1 hafta kala Süper Lig'e yükseldiler.
Gazeteciler İsrail'in hedefinde

Gazeteciler İsrail'in hedefinde

​Katliamı dünyaya duyuran 7 gazeteciyi gözaltına aldılar.
Olay hakem için <br>şoke eden bilgi

Olay hakem için
şoke eden bilgi

Çaykur ​Rizespor-Galatasaray maçına damga vurmuştu.
DSP'nin adayı yarıştan çekildi

DSP'nin adayı yarıştan çekildi

​23 Haziran'de yenilecek İstanbul seçimi için sıcak gelişme.
Esnafa kritik uyarı

Esnafa kritik uyarı

​Bakan Varank 28 Mayıs'ı hatırlatarak 'Mağdur olmayın' dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.