Klimada en ideal sıcaklık 23 derece

Bunaltıcı sıcaklarda serin bir ortam oluşturmak isteyenler, çareyi klimalarda arıyor. Uzmanlar, serinlemek isterken hastalığa davetiye çıkarmamak için aşırı soğutmaya karşı uyarıyor. İdeal ısının 23-24 derece önerilirken, terin aniden soğumasının da çeşitli hastalıkları beraberinde getirdiği ifade ediliyor.
Klimalar, hava yolu ile bulaşan bazı mikroorganizmalar için uygun bir üreme ortamı olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Lejyoner hastalığı olarak da bilinen klima hastalığı, başta bel ve boyun tutulmaları olmak üzere zatürreye varabilen ciddi solunum yolu hastalıklarının oluşumuna yol açabiliyor.
DÜZENLİ BAKIM ŞART
Belirtilerin, 12 saat ila 24 saat arasında olabileceğini ifade eden uzmanlar, şikayetler genellikle hafta başında tatil esnasında, dönüş günlerinde görülüyor. Kişiye göre değişmekle birlikte, iyileşme süresinin 24-48 saat arası ve bazı kişilerde günlerce süren rahatsızlıklarda görüldüğü ifade ediliyor. Klimayı çok düşük değerlere ayarlamanın sağlık için doğru olmadığını belirten uzmanlar ideal ısının 23-24 derece arasında, nispi nemin de yüzde 40-50 arasında olacak şekilde ayarlanmasının daha sağlıklı olacağını ifade ediyor. Bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişileri kolaylıkla etkileyebilen bu hastalıktan korunabilmek adına klimaların temizlik ve bakımları düzenli olarak yaptırılması gerektiği vurgulanıyor.