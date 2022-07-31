Klimada en ideal sıcaklık 23 derece

Bunaltıcı sıcaklarda serin bir ortam oluşturmak isteyenler, çareyi klimalarda arıyor. Uzmanlar, serinlemek isterken hastalığa davetiye çıkarmamak için aşırı soğutmaya karşı uyarıyor. İdeal ısının 23-24 derece önerilirken, terin aniden soğumasının da çeşitli hastalıkları beraberinde getirdiği ifade ediliyor.

Klimalar, hava yolu ile bulaşan bazı mikroorganizmalar için uygun bir üreme ortamı olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Lejyoner hastalığı olarak da bilinen klima hastalığı, başta bel ve boyun tutulmaları olmak üzere zatürreye varabilen ciddi solunum yolu hastalıklarının oluşumuna yol açabiliyor.

DÜZENLİ BAKIM ŞART

Belirtilerin, 12 saat ila 24 saat arasında olabileceğini ifade eden uzmanlar, şikayetler genellikle hafta başında tatil esnasında, dönüş günlerinde görülüyor. Kişiye göre değişmekle birlikte, iyileşme süresinin 24-48 saat arası ve bazı kişilerde günlerce süren rahatsızlıklarda görüldüğü ifade ediliyor. Klimayı çok düşük değerlere ayarlamanın sağlık için doğru olmadığını belirten uzmanlar ideal ısının 23-24 derece arasında, nispi nemin de yüzde 40-50 arasında olacak şekilde ayarlanmasının daha sağlıklı olacağını ifade ediyor. Bağışıklık sistemi güçlü olmayan kişileri kolaylıkla etkileyebilen bu hastalıktan korunabilmek adına klimaların temizlik ve bakımları düzenli olarak yaptırılması gerektiği vurgulanıyor.

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FOTOĞRAF 11 Türkiye'de koronavirüs salgının başladığı 2020 Mart'ından bu yana hayatımızda olan maskeleri takmayı geçtiğimiz aylarda bırakmıştık. Hayatlar pandemi öncesine döndü. Ancak son 1 aydır Covid-19 vakalarında büyük bir artış söz konusu.<br><br> Öyle ki 30 Mayıs-6 Haziran arasındaki haftalık vaka sayıları 7 bin 322 iken, tam bir ay sonra vaka sayıları 04-10 Temmuz arasındaki Sağlık Bakanlığı verilerine göre 117 bin 095 oldu. Son günlerde burun akıntısı, boğaz kaşıntısı gibi belirtilerle hastaneye başvuranların büyük çoğunluğu koronavirüs çıkıyor. İçinde bulunduğumuz bunaltıcı havalardan dolayı klima gördüğümüz yerde klimaları açıp adeta hayata yeniden dönüyoruz. Pek çok insan klimanın üflediği soğuk havadan etkilendiği için yaz aylarında nezle olduğunu düşünüyor.<br><br> Hastaneye başvuran pek çok kişi 'Beni klima çarptı, soğuk su içtim, gece camı açık yattım, üşüttüm' diyerek sırt ve bel ağrısı şikayetleriyle gidiyor. Uzmanlar test olmaları durumunda Covid-19 çıkabilme ihtimalleri olduğunu belirtiyor. Peki bu durum nasıl anlaşılacak? Klima nezleye sebep olur veya ateşimizi yükseltir mi?<br><br> Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gül Ergör, \"Ribo virüs denen üst solunum yolu enfeksiyonu yapan virüsler de var. Ama yine de ilk aklımıza gelenin klima değil, korona olması gerekiyor. Çünkü vakalardaki artış devam ediyor\" diyor.<br><br> Ergör, klimanın kimseyi nezle veya hasta etmeyeceğini söylerken “Klimadan kas tutulması olabilir, ama boğaz ağrısı, nezle, ateş gibi bir şey olmaz” ifadelerini kullanıyor. Ergör, klimaların mikrop saçmadığını ‘klimanın kendisini rahatsız ettiğini’ düşünen insanların farklı bir hastalıkla mücadele edebiliyor olduğunu dile getiriyor.<br><br> Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gül Ergör, “Kış aylarında maske taktığımız için virüslere çok temas etmedik. Maskeyi çıkardığımız anda bağışıklık sistemimiz eskiden temas ettiği virüsler ile temas etmeye başladı” değerlendirmesinde bulunuyor.<br><br> Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl de geçen yaz aylarında da pek çok hastanın ‘klima çarptı’ şikayeti ile geldiğini ve aralarında Covid-19 çıkanlar olduğunu söylüyor.<br><br> Kurugöl, uzun süre sonra maskeler çıktığı için üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarının sayısında yükseliş olabileceğini söylüyor.<br><br>Prof. Dr. Zafer Kurugöl, “Havalar çok sıcak. İnsanlar dışarıda çok terliyorlar evde de klima kullanıyorlar. O da havayı kurutuyor\" diyen Kurugöl, kuru ve soğuk havada rinovirüs (nezle) enfeksiyonunun daha kolay geliştiğini söylüyor.<br><br>Maske takmanın iyice azaldığına dikkat çeken Kurugöl, bunun sonucunda da hem çocuklarda hem de yetişkinlerde enfeksiyon hastalıklarında artışın olduğunu belirtiyor. Kurugöl, hastalığın belirtilerini ise şöyle sıralıyor: \"Bu enfeksiyonda ateş olmuyor. Burun akıntısı ön planda. Halsizlik, öksürük, eklem ağrısı ve ses kısıklığı olabiliyor\" ifadelerini kullanıyor.<br><br> Haberglobal.com.tr'ye konuşan Acıbadem Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, maske hassasiyetinin azalmasıyla birlikte henüz adı konamayan viral solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını söyledi. <br><br> 'Klima mı çarptı yoksa kovid miyim?' telaşı yine başladı Bunaltıcı yaz dönemlerinde hastanelere 'Beni klima çarptı, soğuk su içtim, gece camı açık yattım, üşüttüm' gibi şikayetlerle gidenlerin sayısı yükseliyor. Ancak klima kaynaklı hastalıklar ile Covid-19 enfeksiyonu belirtileri birbiri ile örtüşebiliyor. Peki bu durum nasıl anlaşılacak?



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