Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kocaeli’de üst geçitlerdeki buzlanmaya özel solüsyonla müdahale ediliyor

Kocaeli’de üst geçitlerdeki buzlanmaya özel solüsyonla müdahale ediliyor

15:5221/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
KOCAELİ'DE BELEDİYE EKİPLERİ, KIŞ AYLARINDA VATANDAŞLARIN GÜVENLİ ULAŞIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA ÜST GEÇİTLERDE BUZLANMA VE DON OLAYLARINA KARŞI ÖZEL SOLÜSYONLA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.
KOCAELİ'DE BELEDİYE EKİPLERİ, KIŞ AYLARINDA VATANDAŞLARIN GÜVENLİ ULAŞIMINI SAĞLAMAK AMACIYLA ÜST GEÇİTLERDE BUZLANMA VE DON OLAYLARINA KARŞI ÖZEL SOLÜSYONLA ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.

Kocaeli’de belediye ekipleri, kış aylarında vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla üst geçitlerde buzlanma ve don olaylarına karşı özel solüsyonla çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki üst geçitlerde kış şartlarına yönelik tedbirlerini sürdürüyor. Ekipler, yaya trafiğinin yoğun olduğu üst geçitlerde muhtemel kazaların önüne geçmek için sıvı formda özel kimyasal solüsyon uygulaması gerçekleştiriyor.


İşçilik maliyetini ve zaman kaybını azaltan su bazlı ve doymuş mineral karışımlı solüsyon, yanıcı özelliğe sahip olmaması ve antibakteriyel yapısıyla öne çıkıyor. Glikol ve türevlerini içermeyen, uçucu aktif maddeler barındırmayan ürün, yüzeyde uzun süre etkisini koruyabiliyor.


Kar yağışı başlamadan önce uygulanabilen solüsyon, yüzeyde oluşturduğu film tabakası sayesinde karın zemine yapışmasını engelliyor ve buz oluşumunu ortadan kaldırıyor.


Klasik tuzlama yöntemlerinin etkisini yitirdiği düşük sıcaklıklarda dahi performans gösteren ve donma noktası eksi 40 dereceye kadar ayarlanabilen ürün, karın daha hızlı erimesini sağlayarak vatandaşlara güvenli geçiş imkanı sunuyor.

#Kocaeli
#Buzlanma
#Kış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak, başvuru şartları açıklandı mı, kimlere nasıl verilecek?