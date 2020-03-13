Koronavirüste 'seyahat öyküsü' uyarısı: Yurt dışına çıkmayan hastanelere başvurmamalı!

Çin üzerinden bütün dünyaya yayılan koronavirüs salgınında Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından kısa süreli bir panik yaşandı.

Son iki günde mevsimsel nezle geçiren ancak 'koronavirüs' korkusu ile hastanelere başvuranların sayısında artış gözlemlendi.

Koronavirüs ile grip virüsü arasındaki semptomlar arasındaki benzerliklerin fazla olması ise vatandaşlarda endişeye yol açabiliyor.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan İstanbul Tıp Fakültesi'nden Doktor Abdullah Uçar, her nezle ve grip belirtileri olanların hastanelere başvurmaması gerektiğinin vurguluyor:

"Hastalığın belirtileri basit bir soğuk algınlığından zatürreye kadar uzanan geniş bir yelpazede dağılıyor. Sık rastlanan en önemli belirtileri ise yüksek ateş, balgamlı öksürük, nefes darlığı. Belirtisini gördüğümüzde doğrudan hastalığı tanıyabileceğimiz spesifik bir belirtisi yok. Yukarıda bahsedilen belirtilerin bir kişide var olması elbette yeni koronavirüs hastası olduğunu göstermek için çok yetersiz. Çünkü bu belirtiler her mevsim gelişen grip enfeksiyonunda da mevcut."

HAYAT Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü’den çok önemli koronavirüs açıklaması: Gelen veriler ümit verici

"3 KRİTER YOKSA ŞÜPHELİ DEĞİLSİNİZ"

Hastaların 'koronavirüs' konusunda şüphelenmesi için 'seyahat öyküsünü' göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyleyen Uçar, "Son iki hafta içerisinde koronavirüsün yoğun olduğu bölgelere seyahat etmek, tanı konmuş bir hasta ile yakın temas ve hastaların tedavi edildiği kurumlarda çalışıyor/bulunuyor olmak. Eğer bu üç kriterden birini taşımıyorsanız, yeni koronavirüs hastalığı açısından şüpheli vaka sınıfında değilsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

#Özel Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından fahiş fiyatlar ortaya çıktı: Maske ve dezenfektan ürünlerinin devlet eliyle sabitlenmesi gündeme gelebilir.https://t.co/r1qFt70Nf5 — Yeni Şafak (@yenisafak) 12 Mart 2020

VİRÜSE KARŞI 11 KRİTİK MADDE

"Peki koronavirüs'ten kendimizi nasıl koruyabiliriz?" sorusuna yanıt veren Uçar, alınabilecek tedbirleri madde madde sıraladı:

Grip, nezle, zatürre vb. hastalığı olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalı Özellikle hasta insanlara temas sonrasında eller sık sık yıkanmalı Kırsal alanlarda yabani hayvanlarla temastan ve ölü hayvan cesetleriyle temastan kaçınılmalı Öksürürken ve hapşururken ağız ve burnu kapatacak şekilde dirseğimizin iç kısmını kullanılmalı, eğer eller kullanıldı ise yıkanmalı Hastanelerde enfeksiyondan korunma yöntemleri özenle uygulanmalı. Et ürünleri ve yumurtalar iyi pişirilerek yenmeli Canlı hayvan pazarları veya petlerde el hijyeni ve solunum hijyenine dikkat edilmeli. Ellerin göz ağız ve buruna teması en aza indirilmeli. Hasta hayvanların temas ettiği eşyalara temastan kaçınılmalı Uzakdoğuda olan vatandaşlarımız pastörize olmamış süt, et ve et ürünlerini tüketmemeli. Sağlık çalışanları bakanlığın ve Dünya Sağlık Örgütü’nün sunduğu kalite standartlarına uygun tıbbi malzemeler kullanmalı. Hastanelerde şüpheli kişilerden alınan numunelerin taşınmasında kesinlikle hastanenin pnömatik tüp sistemleri kullanılmamalı, numuneler elden teslim edilmeli.