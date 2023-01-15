Koşmaya devam et Celal!

Filistin halkı işgale karşı, adeta bir maratonu koşar gibi uzun soluklu bir mücadele sergiliyor. Filistin topraklarını işgal altında tutan İsrail’de tarihin en ırkçı hükümeti kurulalı birkaç hafta oldu. Ancak şimdiden, Filistin bayrağının kamusal alanlarda yasaklanmasından, Filistinli tutsakların serbest kaldıktan sonra yurtlarında sevgi gösterileriyle karşılanmasının engellenmesine kadar birçok insanlık dışı uygulamaya girmiş durumda.

Ancak tüm bu olumsuzluklara ve dünyanın suskunluğuna rağmen Filistinliler, her geçen gün derinleşen işgal ve ilhak sürecine karşı yeni yöntemlerle direnmeye devam ediyor. Bu yeni direniş yöntemlerinden birinin mucidi de Filistinli atlet, maraton koşucusu Celal Abukhater. Geçen yıl Filistin topraklarında, doğu Kudüs’te koşulan bir maratonda, atletler varış noktasına gelip, birbirlerini kutladıkları sırada işgalci gücün saldırısına uğradılar. İşte Celal, bu saldırıdan yola çıkarak, İsrail işgali altındaki topraklarda koşarak meydan okumayı tercih ediyor ve böylece işgalin yalın gerçekliğini tüm dünyaya gösteriyor.

REKLAM

42 KM KOŞACAK ALAN YOK

Celal, işgal nedeniyle Filistin topraklarında 42 kilometrelik tam bir maratonu koşmanın imkansız olduğunu söylüyor. Filistinli atlet, İsrail’in Filistin topraklarında, işgal, yasa dışı yerleşimler, kontrol noktaları, ayrım duvarıyla kurduğu düzenekle ile hareket özgürlüğünü nasıl engellediğini ortaya koyuyor. AJ+’a konuşan Celal, “Kendi ülkemizde, Filistin’de, hareket etme hakkımız, özgürlüğümüz yok” diyor. Öyle ki, bu düzen dışında bir hareket alanı bulduklarında da işgalci gücün saldırısına uğramaktan kurtulamıyorlar. Karşı karşıya kaldığı saldırılar için “Tüm gördüğüm gözlerindeki nefret” diyen Celal, “Öfke ve nefretle bize saldırıyorlar” sözleriyle yaşadığı şiddeti aktarıyor. Celal ve arkadaşları yaptıkları koşular sırasında, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilerin İsrail tarafından zoraki göçe tabi tutulduğu Silwan ve Şeyh Cerrah gibi mahallelerden de geçiyorlar. “Silwan ve Şeyh Cerrah arasında yaptığımız koşuyla, yaşananların doğru ve normal olmadığını, buraların, İsrail tarafından etnik temizliğe tabi tutulduğunu, göstermek istiyoruz” diyor. Günümüzde, Celal’in Kudüs’te ailesine ait olan mülkte işgalci güç tarafından yerleştirilmiş bir Yahudi aile yaşıyor. Koşmaya devam et Celal!