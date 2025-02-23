Küçük Karınca ile hayallerin peşinde

Şule Yayınları’ndan çıkan Fatma Çelebi Biçer’in kaleme aldığı, Ayşe Ural’ın çizimleriyle “Kesme Şeker” kitabı yeni şeyler keşfetmeye hevesli bir karıncanın cesaret ve merak dolu yolculuğunu anlatıyor. Kitap, sevgi, dostluk ve çalışkanlık gibi evrensel temaları işliyor. Küçük Karınca’nın bilinmezlere adım attığı bu serüven, çocukları keşfetmeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmaya davet ediyor.

Fatma Biçer.

Önce merak etmeli, sonra cesaret göstermeliyiz

Fatma Çelebi Biçer, “Kesme Şeker kitabında, yaşadığı kolonide milyonlarca karıncadan biri olan Küçük Karınca’nın varlığını, etrafında olup biten olayları, yaşadığı yuvayı, uymak zorunda olduğu kuralları, düzeni, dışarıdaki hayatı sorgulaması ve anlam bulma çabasını anlatıyorum” diyor. “Bu kitapla çocuklara merak etmeyi, araştırmayı, keşfetmeyi ve hayallerinin peşinden gitmeyi teşvik ediyorum” ifadelerini kullanan Biçer, Kesme Şeker aracılığıyla çocuklara, dayatılan dünyayı olduğu gibi kabul etmeyip cesaretle sorgulamayı, sabretmeyi ve dünyayı doğru okuyabilmeyi amaçladığını belirtiyor ve ekliyor: “Bu kitapla çocuklara, merak etmek, araştırmak, var oldukları dünyayı sorgulamak, keşfetmek, hayallerini gerçekleştirebilmek için çaba sarf etmek, kendilerine dayatılan dünyayı olduğu gibi kabul etmemek, cesaret etmek, sabretmek gibi kavramları düşünecekleri bir senaryo kurgulamaya çalıştım. Böylelikle kendilerini, çevrelerini, dünyayı, kâinatı doğru okuyabilme fikrini vermeyi ve bütün bunları düşünmelerini sağlamayı arzuladım.”

Merak ve cesaretin aslında insanlık tarihi boyunca insanoğlunun ilerleyişinin temel iki anahtarı olduğunu dile getiren Biçer, “Her şey tanımakla başlar. Önce kendimizi, sonra etrafımızı, sonra sevdiklerimizi, sonra dünyayı… Tanımadan sevemeyiz, tanımadan ilerleyemeyiz. Tam anlamıyla tanıyabilmek ise ancak bireysel cesaretle olur. Mesela size daha önce gitmediğiniz görmediğiniz bir yeri anlatsalar, dağı şöyle, denizi böyle vs. Bunları duyduğunuz zaman mı orayı tanımış olursunuz, bizatihi bahsedilen yere gidip kendi gözlerinizle gördüğünüz zaman mı? Onun için kendi keşif rotalarımızı oluşturmamız çok çok önemli. Küçük Karınca da birçok şeyi merak ediyor ve merak ettiği şeyleri öğrenebilmek için sıradan bir yaşamın dışına çıkıp kendine yepyeni ufuklar kazandırıyor. Kesme Şeker aslında sadece çocuklara gençlere değil, dünyadaki varlığını anlamlı hale getirmeye çalışan her bireye bu yolculuğun sırlarını fısıldıyor. Önce merak etmek sonrasında da merak ettiği o şeyi öğrenebilmek için cesaret etmek. Belki buna gayret de diyebiliriz. Bu iki duygunun olmadığı bir dünyayı hayal bile edemiyorum. İnsanoğlunun çocukluktan ölünceye kadar en temel arayışlarından biri anlam arayışıdır. Kendimizi, hayatı, tabiatı, kâinatı, nedenleri nasılları hep bu arayışımız sayesinde anlamlandırabiliyoruz. Küçük Karınca’nın da çocukların ve gençlerin hayatı tanıma, anlamlandırma arayışlarına rehberlik eden edebi karakterlerden biri olmasını diliyorum” ifadelerini kullanıyor.

Doğru dostluklarla aşamayacağımız engel yok

Kesme Şeker’de karıncanın yolculuğu ve karşılaştığı maceralar eşliğinde sevgi, dostluk ve çalışma gibi temalar öne çıkıyor. Biçer, “Hayallerinin peşinden giderken bu yolculuğu daha kolay ve daha keyifli hale ancak sevgiyle ve doğru dostluklarla getirebileceklerini hissettirmeye çalıştım” diyor ve şöyle açıklıyor: “Küçük Karınca kendince güzel şeyler yapmak istiyor, ama henüz tecrübesiz ve toy. Haliyle hatalar yapıyor. Yaptığı şeylerin yanlış olduğunu fark ediyor ama bu sefer yuvasına geri dönmeyi göze alamıyor, ne yapması gerektiğini bilemiyor. Çok mutsuz günler geçiriyor. Ancak karşısına çıkan güzel karıncalar sayesinde, onların sevgisi ve desteğiyle, yol göstermesiyle kendini toparlıyor ve azimle kararlılıkla yoluna devam edebiliyor. Yani muhakkak her hayatın kendine göre zorlukları çıkmazları vardır, ama biz doğru dostlukları, arkadaşları, doğru formülleri bulabilirsek aşamayacağımız hiçbir engel, ulaşamayacağımız hiçbir hedef kalmaz.”











