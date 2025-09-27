Kültür Yolu'na 4 yeni şehir

Kültür Yolu Festivali, bu yıl 9’u büyükşehir olmak üzere toplam 20 şehirde düzenleniyor. Festival kapsamında Malatya, Mardin, Manisa ve Kayseri ilk kez programda yer aldı. Ankara’daki festival ise yarın sona erecek. Her yıl dört yeni şehir eklenen festivale 2026’da deprem bölgesinden Kahramanmaraş, Ege’den turizm şehirleri Muğla ve Aydın’ın dahil edilmesi bekleniyor. Dördüncü şehrin ise Karadeniz veya Marmara Bölgesi’nden seçileceği öngörülüyor. Böylece festival, önümüzdeki yıl 24 şehri kapsayacak. Kültür Yolu Festivalleri, şehirlerin durgun sezonlarında hareketliliği artırmayı, yerel ekonomiye ve sosyal yaşama katkı sağlamayı hedefliyor. Bu yıl Anadolu’da Hakkâri, Şırnak, Tunceli, Bitlis ve Bingöl’de Bir Anadolu Şenliği adı altında yeni festival programları hayata geçirildi; önümüzdeki yıl bu sayının artması bekleniyor.