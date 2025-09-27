Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Kültür Yolu'na 4 yeni şehir

Kültür Yolu'na 4 yeni şehir

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0027/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kültür Yolu Festivali, bu yıl 9’u büyükşehir olmak üzere toplam 20 şehirde düzenleniyor. Festival kapsamında Malatya, Mardin, Manisa ve Kayseri ilk kez programda yer aldı. Ankara’daki festival ise yarın sona erecek. Her yıl dört yeni şehir eklenen festivale 2026’da deprem bölgesinden Kahramanmaraş, Ege’den turizm şehirleri Muğla ve Aydın’ın dahil edilmesi bekleniyor. Dördüncü şehrin ise Karadeniz veya Marmara Bölgesi’nden seçileceği öngörülüyor. Böylece festival, önümüzdeki yıl 24 şehri kapsayacak. Kültür Yolu Festivalleri, şehirlerin durgun sezonlarında hareketliliği artırmayı, yerel ekonomiye ve sosyal yaşama katkı sağlamayı hedefliyor. Bu yıl Anadolu’da Hakkâri, Şırnak, Tunceli, Bitlis ve Bingöl’de Bir Anadolu Şenliği adı altında yeni festival programları hayata geçirildi; önümüzdeki yıl bu sayının artması bekleniyor.


#Kültür Yolu
#festival
#Malatya
#Mardin
#Manisa
#Kayseri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS sınav sonuç tarihi duyuruldu mu, ne zaman?