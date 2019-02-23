Hayat Kültürel bağları dokuyor
KÜLTÜR SANAT

Kültürel bağları dokuyor

Tekstili sanatsal bir ifade aracı olarak kullanan 25 uluslararası sanatçının işlerinden oluşan “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” sergisi İstanbul Modern’de ziyarete açıldı. Sergi göç, köy-kent meselesi, tüketim kültürü gibi temaları tekstille ifade eden örnekler sunuyor.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar sergisinin ev sahipliği yaptığı eserlerden birkaçı
İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar sergisinin ev sahipliği yaptığı eserlerden birkaçı

İstanbul Modern’de 2019’un ilk sergisi “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” ziyarete açıldı. Almanya’nın köklü sanat kurumu Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (ifa, Institu für Auslandsbeziehungen) işbirliği ve Goethe-Institute İstanbul’un katkılarıyla düzenlenen sergi 25 sanatçının resim, yerleştirme, arşiv malzemesi ve video çalıştırmalarına ev sahipliği yapıyor.

Tekstil malzemelerini sanatsal ifade aracı olarak kullanan işler serginin temelini oluşturuyor. Bu kapsamda Güney Amerika’daki And Dağlarında yaşayan halkların quipu geleneğinden Arjantin’in Wichi topluluğunun dokuma tekniklerine, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun unutulmaya yüz tutan yazmacılık geleneğini canlandırıp tekrar hayata geçirme hikâyesinden Burhan Doğançay’ın Aubusson halı dokuma atölyelerinde gerçekleştirdiği duvar halılarına kadar birçok farklı hikâyeyi bir araya getiriyor.

KULLANIMI YAYGINLAŞTI

İşlerde tekstilin sanattaki kullanımında göç, köy-kent meselesi, tüketim kültürü gibi ortak temalar mevcut. 1919’da kurulan ve sanat, zanaat ve endüstri arasındaki etkileşimi merkeze alan Bauhaus Alanı sergide yer buluyor. Judith Raum’ın sanat araştırma projesi olarak ortaya çıkan alan, Bauhaus’un işlevsel kumaşlarından hareketle üretilen parçalar incelenmeye ve deneyimlemeye açık.

Küratör ve sanat eleştirmeni Susanne Weistekstilin güncel sanatta kullanımın yaygınlaştığını söyledi. Küratör Inka Gressel ise “kumaşlara bakarak neyi okuyabiliriz, nasıl örüntüler oluşturabiliriz diye düşündük. Hangi koşullarda üretiliyor ve hangi kültürü bize aktarıyor sorusuna odaklandık” dedi. Inka Greesel ise “Kültürel bağları dokuduk” diye konuştu.

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“İplikten Çözülenler” Belkıs Balpınar, Ulla von Brandenburg, Hussein Chalayan, Noa Eshkol, Andreas Exner, Uli Fischer, Şakir Gökçebağ, Zille Homma Hamid, Gözde İlkin, Gülsün Karamustafa, Servet Koçyiğit, Eva Meyer & Eran Schaerf, Sabire Susuz ve Franz Erhard Walther gibi farklı coğrafyakardaki sanatçıların işlerine yer veriyor. Öykü Özsoy küratörlüğündeki sergi 7 Temmuz’a kadar ziyarete açık kalacak.

  • Bedri Rahmi yazmaları ilk kez
  • Serginin sürprizi ise Bedri Rahmi Eyüboğlu’na ait yazmaların ilk sez sergileniyor oluşu. Eyüboğlu’nun 1950’de Paris’te gördüğü İnsanlık Müzesi’nde Türkiye’ye ait bir şeyin bulunmamasıyla başlayan araştırmaları sonucunda yazmacılığı resimle buluşturan yazmaları sergide görmek mümkün. Ayrıca ressamın eşi Eren Hanım ile atölye-ev olarak kullandığı ve vefatına kadar yaşadığı Kalamış’taki evin fotoğraflarını görmek mümkün.

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