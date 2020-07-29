Polis ve jandarma teyakkuzda: Kurban Bayramı yoğunluğu başladı

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği talimat ile bayram süresince salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere uygun olarak vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına yoğun trafik tedbirleri planlandı. Bu kapsamda genel hizmet birimlerinden takviye alınmak suretiyle toplam 77 bin 545 trafik ekibinde görevli 162 bin 832 emniyet ve jandarma trafik personeli mesai yapmaya başladı. Özellikle kazaların yoğunlaştığı kara noktalarda ve güzergahlarda sıkı trafik tedbirleri uygulanmasının yanı sıra ilave tedbir ihtiyacı olup olmadığının tespiti ve denetimi amacıyla bayram tatili boyunca 29 polis başmüfettişi, 18 jandarma başmüfettişi/müfettişi, Emniyet Genel Müdürü, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan 20 ekip görevli olacak.

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HAVADAN DA DENETİM

Merkezden 44 farklı il güzergahına 268, 67 ilden 61 farklı il güzergahına 450 olmak üzere toplam 718 sivil personel tarafından 1436 yolcu otobüsü habersiz olarak denetlenecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Muğla, Afyonkarahisar, Balıkesir, Hatay, Kocaeli, Manisa, Mersin ve buralara komşu illerde 89 saat helikopterle, 74 ilde ise 1233 saat drone ile denetim yapılacak. Görünürlüğü artırmak amacıyla 420’si polis, 347’si jandarma olmak üzere 767 maket/model trafik aracı tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle 78 ilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi. Bu araçların etkinliğinin artırılması amacıyla da 72 ilde 283’ü polis, 50’si jandarma olmak üzere 333 maket/model trafik personelinin yerleştirilmesi sağlandı.

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KONTROLSÜZ ALAN BIRAKILMAYACAK

Son 3 yıldaki bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 17 ildeki 20 güzergahta tedbirler, daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak ve bu güzergahlarda arada kontrolsüz alanlar bırakılmayacak şekilde birbirinin devamı niteliğinde ekipler görevlendirilecek. Terminallerde ve ara istasyonlarda şehirlerarası otobüs denetimleri artırılacak. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüslerin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek.

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İçişleri Bakanı Soylu da sahada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, vali ve kaymakamlar, emniyet genel müdür yardımcıları, jandarma genel komutan yardımcıları, jandarma bölge komutanları, jandarma eğitim/komando tugay komutanları ve daire başkanları, il ve ilçe emniyet müdürleri ve jandarma komutanları alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere yollarda olacak.

Yolculuk başladı

Fotoğraf: Arşiv

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gitmek için erken yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu’nun Düzce ve Bolu Dağı kesiminde akıcı yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkan ve otoyolu kullananlar, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3’üncü viyadük ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde zaman zaman yoğunluğa neden oldu. Düzce-Kaynaşlı gişeleriyle Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan bölgelerde arıza yapan araçların bulundukları yerden kaldırma çalışmaları sırasında yoğunluk zaman zaman artış gösterdi. Karayolları ekiplerinin yanı sıra polisler, otoyolda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

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3 SAATTE BİR İSTİRAHAT EDİN

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkan Vekili Ali Fuat Şeker, bayram tatillerinde gerek şehirler arası gerekse şehir içindeki trafikte yoğunluğun artması nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Uzun yol tecrübesi bulunmayan sürücülere, gündüz yola çıkmalarını tavsiye eden Şeker, şu ifadeleri kullandı: “Kazaların olmaması için daha erken yola çıkmaları, gündüz yolculuk yapmaları, 3 saatte bir istirahat etmeleri, mola vererek en az 30 dakika dinlenmeleri, istedikleri yere sağlıklı ulaşmaları için önem arz ediyor. Sağlık ve kan dolaşımı açısından da mola verilmesi gerekiyor. Refleksler azalıyor. Bunların önüne geçmek için gündüz yolculuğunu tercih etmeleri, gece saat 12’den sonra sabah 6’ya kadar yolculuk yapmamaları gerekiyor.”

Veterinerler her an sahada olacak

* Kovid-19 salgını ile mücadelede halihazırda uygulanan sosyal mesafe korunacak, maske takılacak, temizlik, sağlık ve izolasyon kurallarına azami özen gösterilecek.

* Kaymakamlıklar tarafından ilçelerde yapılacak bayramlaşma programları zorunlu haller dışında açık alanlarda gerçekleştirilecek, kapalı alanlarda gerçekleştirilmesi durumunda oturma düzeni, temizlik ve maske kurallarına riayet edilecek ve katılımcı sayısı kısıtlı tutularak program hızlıca bitirilecek.

* Arife günü ve bayram süresince yapılacak kabir ziyaretlerinde, bayram ve cuma namazlarında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM ve pazar yerlerinde, gar, otogar, liman, havalimanı ve toplu taşıma araçlarında, piknik, mesire alanları, sahil ve plajlarda, ceza infaz kurumlarındaki açık görüşlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetine izin verilen bütün iş yerlerinde gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri alınacak.

* Vatandaşların sağlıklı bir şekilde kurban ibadetlerini ifa edebilmeleri için İçişleri Bakanlığının genelgesinde getirilen kurallar çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinde kontrol ve denetimlere ağırlık verilecek.

* İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleriyle başlatılan denetimler titizlikle uygulanmaya devam edilecek.

* İl ve 39 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince görevlendirilen personel ile Acil Müdahale Ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam edecek.

* İstanbul genelinde izinli 322 satış yeri ve 869 kesim yerinde bayram süresince İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde tam zamanlı Veteriner Hekimler görevlendirildi.

* Bu görevliler tarafından sürekli olarak kurbanlık hayvanların yaş, kulak küpe ve belge kontrolleri yapılacak.

* Bayram süresince, İl Emniyet Müdürlüğünce 581 trafik, 1529 asayiş, 188 motorize, 3 helikopter ekibi ve 17 bin 500 personel, İl Jandarma Komutanlığınca 42 trafik, 101 asayiş, 11 motorize, 1 helikopter ekibi ve 4 bin 692 personel, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığınca 5 dalış timi, 4 bot, 1 radar timi ve 1 helikopter görev yapacak.