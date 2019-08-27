Kurgu değil gerçek

Netflix'in sevilen dizisi La Casa de Papel'in senaryosundaki İspanyol Merkez Bankası'nın güvenlik sistemleri kurgu değil. Dünyada rating rekorları kıran dizinin senaryosu İspanya’nın merkez bankasının gerçek hayattaki güvenlik savunma sistemlerine dayanıyor. İspanyol Bankasının zemininde, içeriye hırsızların girmesi halinde suyla dolacak bir mahzen bulunuyor.

İspanya Merkez Bankası'nın zemininde bulunan kasa.

Dünya çapında 34 milyon hesaptan izlenen La Casa de Papel dizisinin üçüncü sezonunda soyguncular İspanya bankasının altınlarına ulaşmak için tek bır zırhlı kapıyı deliyor. Gerçekte ise merkez bankasında üç çelik kapı bulunuyor. Ağırlıkları yaklaşık 16 ton olan üç kapıdan sonra ise içi altınla dolu mahzene ulaşılıyor. İspanyol Bankası yapımı 1930’lu yıllarda biten mahzende şu ana kadar izinsiz girme girişimi yaşanmadığını belirtiyor.