Libya mutfağı

Son günlerde uzun zaman aynı ülkenin parçası olduğumuz Libya yeniden gündemimizde. Osmanlı İmparatorluğu’nun Trablusgarb’ı, Fizan’ı, Sirenayka’sı Libya, Akdeniz’e kıyısı olan, büyük kahraman ve şehid Ömer Muhtar’ın ülkesi. Akdeniz bereketli suları kadar, bereketli topraklarıyla da bilinir. Bir kısmı çöl olan Libya’da da Türkiye, İtalya, Yunanistan, İspanya gibi bol zeytinyağı bulunur ve kullanılır. Çok eski bir uygarlığın beşiği olan bu topraklarda zeytinyağı kadar, hurma, arpa başta olmak üzere tahıllar, süt ve ürünleri de bolca kullanılıyor. Bildiğimiz pişirme yöntemlerine ek olarak yaz aylarında kızgın kumlar da pişirme amacıyla kullanılıyor. Az bir ateşle bir miktar daha ısıtılan kuma özellikle patatesler, ekmekler gömülerek harika lezzetler elde ediliyor.

ÇAY EN SEVİLEN İÇECEK

Türkiye’de olduğu gibi çay, sevilen içeceklerden biri. Oldukça enteresan bir demleme yöntemleri var. Bir demlikte suyu kaynattıktan sonra bir avuç çay yaprağını atıp en az on dakika kaynatıyor, daha sonra içine şeker ilave edip bir kaç dakika daha pişiriyorlar. Ateşten alıp bir kaç dakika dinlendirdikleri çayı köpürterek küçük bardaklara dolduruyor ve içine fıstık,badem ekleyip servise alıyorlar. Bu hafta, Libya mutfağının öne çıkan bir kaç lezzetini deneyelim istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Bsisa

MALZEMELER

Bir su bardağı kavrulmuş nohut unu

Bir su bardağı kavrulmuş arpa unu

Bir su bardağı kavrulmuş yeşil mercimek unu

Bir fincan çemen tohumu

Bir fincan kişniş tohumu

(ve / veya tatlı kimyon tohumu)

Bir tatlı kaşığı zerdeçal

Bir kase hurma

3 su bardağı zeytinyağı

YAPILIŞI

Nohut, mercimek ve arpa unlarını karıştıralım. Çemen, kişniş ve kimyon tohumlarını çok az, ısınana kadar kavurup blenderdan geçirelim ve toza dönüştürelim. Baharat tozu ile unları karıştıralım. Yavaş yavaş zeytinyağı ekleyerek helva kıvamına getirelim. Çekirdekleri alınmış hurmaları ekleyelim. Kaplara koyup servise alalım. Afiyet olsun.

Bazin

REKLAM