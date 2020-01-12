Hayat Libya mutfağı
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Libya mutfağı

Libya mutfağı kültür olarak bize yabancı değil. Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi bol zeytinyağı kullanılır. Yemeklerde tahıllar ve süt ürünleri öne çıkıyor. Ayrıca çayı çok seviyorlar ama nanelisini.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Bazin
Bazin

Son günlerde uzun zaman aynı ülkenin parçası olduğumuz Libya yeniden gündemimizde. Osmanlı İmparatorluğu’nun Trablusgarb’ı, Fizan’ı, Sirenayka’sı Libya, Akdeniz’e kıyısı olan, büyük kahraman ve şehid Ömer Muhtar’ın ülkesi. Akdeniz bereketli suları kadar, bereketli topraklarıyla da bilinir. Bir kısmı çöl olan Libya’da da Türkiye, İtalya, Yunanistan, İspanya gibi bol zeytinyağı bulunur ve kullanılır. Çok eski bir uygarlığın beşiği olan bu topraklarda zeytinyağı kadar, hurma, arpa başta olmak üzere tahıllar, süt ve ürünleri de bolca kullanılıyor. Bildiğimiz pişirme yöntemlerine ek olarak yaz aylarında kızgın kumlar da pişirme amacıyla kullanılıyor. Az bir ateşle bir miktar daha ısıtılan kuma özellikle patatesler, ekmekler gömülerek harika lezzetler elde ediliyor.

ÇAY EN SEVİLEN İÇECEK

Türkiye’de olduğu gibi çay, sevilen içeceklerden biri. Oldukça enteresan bir demleme yöntemleri var. Bir demlikte suyu kaynattıktan sonra bir avuç çay yaprağını atıp en az on dakika kaynatıyor, daha sonra içine şeker ilave edip bir kaç dakika daha pişiriyorlar. Ateşten alıp bir kaç dakika dinlendirdikleri çayı köpürterek küçük bardaklara dolduruyor ve içine fıstık,badem ekleyip servise alıyorlar. Bu hafta, Libya mutfağının öne çıkan bir kaç lezzetini deneyelim istiyorum. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Bsisa

  • MALZEMELER
  • Bir su bardağı kavrulmuş nohut unu
  • Bir su bardağı kavrulmuş arpa unu
  • Bir su bardağı kavrulmuş yeşil mercimek unu
  • Bir fincan çemen tohumu
  • Bir fincan kişniş tohumu
  • (ve / veya tatlı kimyon tohumu)
  • Bir tatlı kaşığı zerdeçal
  • Bir kase hurma
  • 3 su bardağı zeytinyağı
  • YAPILIŞI
  • Nohut, mercimek ve arpa unlarını karıştıralım. Çemen, kişniş ve kimyon tohumlarını çok az, ısınana kadar kavurup blenderdan geçirelim ve toza dönüştürelim. Baharat tozu ile unları karıştıralım. Yavaş yavaş zeytinyağı ekleyerek helva kıvamına getirelim. Çekirdekleri alınmış hurmaları ekleyelim. Kaplara koyup servise alalım. Afiyet olsun.

Bazin

  • MALZEMELER
  • Yarım kilogram kuzu incik
  • Bir kuru soğan
  • 2 patates
  • 2 yemek kaşığı salça
  • Bir çay bardağı zeytinyağı
  • Bir çay kaşığı çemen
  • Bir çay kaşığı kırmızı toz biber
  • Bir çay kaşığı zerdeçal
  • Bir çay kaşığı tuz
  • 4 su bardağı su
  • 2 yumurta
  • Hamuru için :
  • 2 su bardağı arpa unu veya tam buğday unu
  • Sul Tuz
  • YAPILIŞI
  • Soğanı kuş gözü doğrayalım. Zeytinyağını tencereye koyup soğanı kavuralım. Salçayı ilave edelim, karıştıralım. Eti ekleyip kavuralım. Çemen, kırmızı biber, zerdeçal ve tuzu ekleyelim. 5 dakika kavurduktan sonra 4 su bardağı su ilave edelim. İkiye böldüğümüz patatesleri ilave edip kaynatalım. Yumurtaları haşlayalım. Un, tuz ve suyla ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Bir tencerede tuzlu suyu kaynatalım. Hamurdan avuç içi büyüklüğünde parçalar alıp ortasına parmağımızla bir delik açıp kaynar suda pişirelim. Hamurları sudan çıkarıp tahta kaşıkla ezelim. Ara ara haşlama suyundan ekleyerek yeniden hamur yapalım. Bir tezgaha çıkarıp iyice yoğuralım ve top şekli verip bir servis tabağına koyalım. Etli patates, haşlanmış yumurta ve yemeğin suyunu hamurun çevresine koyalım ve servise alalım. Afiyet olsun.
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