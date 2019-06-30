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Hayat Loreena Mckennitt İzmirli hayranlarıyla buluştu
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Loreena Mckennitt İzmirli hayranlarıyla buluştu

Loreena Mckennitt İzmirli hayranlarıyla buluştu

Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, 2018 yılında çıkan 'Lost Souls' (Kayıp Ruhlar) albümünün dünya turnesi kapsamında, İzmirli hayranlarıyla buluştu.

Haber Merkezi DHA
Loreena Mckennitt
Loreena Mckennitt

Ünlü şarkıcı ve besteci McKennitt İzmir'de, 10 yıllık bir aradan sonra, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. McKennitt, İzmirli hayranlarına, Hint-Avrupa kökenli kavimlerden Bedeviler'e uzanan çağdaş fikirlerin zengin ve eklektik bir sunumu niteliği taşıyan albümünde yer alan şarkılarının yanı sıra klasikleşmiş parçalarını seslendirdi. 2018 yılında çıkan 'Lost Souls' albümünün dünya turnesi kapsamında İzmir'de sahneye çıkan Loreena McKennitt'e, şarkılarını söylerken binlerce İzmirli eşlik etti. 1 saat 50 dakika sahnede kalan sanatçı, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etti.

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