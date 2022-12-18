Hayat Maç ve dizi keyfini cipsle
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Maç ve dizi keyfini cipsle

Tadı oldukça lezzetli en sevilen atıştırmalıklardan cipsi evde yapmaya ne dersiniz? Bu hafta sizinle dizi ve maç keyiflerinin yanında iyi gidecek pratik ve hazırdan daha sağlıklı cips tariflerini paylaşıyoruz.

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Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Maç ve dizi keyfini cipsle
Ev yapımı çıtır çıtır cipsler.

Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi, özellikle gençler ve çocuklar cips gibi kıtır yiyecekleri çok sever ve yiyecek reklamlarında da bolca çıtırtı sesi duyarız. Aslında bu bilimsel dayanakları olan bir pazarlama ve satış taktiğidir. Yapılan araştırmalar, yerken kıtırtı sesi çıkaran besinlerin beynimizde tazelik algısı oluşturduğunu ortaya koyuyor. Yani aslında biz farkında olmasakta çıtır yiyeceklere zaafımız, çıkan sesin bize tazelik duygusu vermesinden kaynaklanıyor. Fakat çoğu çıtırtılı yiyecek paket olarak satılıyor ve bu da bizi sağlık konusunda endişeye sevk ediyor.

MEYVELERDEN CİPS YAPMAK DA MÜMKÜN

Evde bu kıvamı tutturmakta zorlandığımız için kendimizi satın almaya mecbur da hissediyoruz. Aslında evde çıtır çıtır cipsler, kızartmalar yapmanın bir yolu var. Özellikle patates cipsi veya kızartması yaparken, az yağlı çıtır bir form vermek için iki kere pişirmeliyiz. Yöntemi size kısaca anlatayım. Her şey doğru patatesi seçmekle başlıyor. Eski ve kırmızı kabuklu patates kızartma için en uygun olanı. Çünkü sarı patateslerde nişasta oranı daha fazla ve taze patateste daha fazla miktarda su içeriyor. Kırmızı patateste ise selüloz daha fazla olduğundan gevrekliği daha iyi elde ediyoruz. Patates bekledikçe suyu da azaldığı için eski patatesler kızartmaya daha uygun hale geliyor. Doğradığımız patatesleri bir süre tuzlu suda beklettiğimizde, içindeki nişastanın bir kısmının çözülmesini sağlayabiliriz. Kuruladıktan sonra ilk önce altın sarısı olana kadar kızgın yağda pişirmeli ve tam kızarmadan yağdan çıkarıp soğutmalıyız. Daha sonra ikinci bir kızartma yapmalıyız. Patatesleri çıkardığımızda üst üste gelmeyecek şekilde kağıt havlunun üzerinde soğutmalıyız ki, birbirine temas eden patates dilimleri nemlenip yumuşamasınlar. Aslında sadece patatesten değil, havuç, pancar, turp, yer elması gibi kök sebzelerin tamamından veya ananas gibi meyvelerden cipsler yapmak mümkün. Ve bunlar patates cipsinden de daha sağlıklı. Yağda pişirdiğimiz gibi fırınlayarakta cips yapabilmemiz mümkün. Cips yapmanın iki yolu var, birincisi sebzeyi ince dilimler haline getirmek, ikincisi haşlayıp püresini yapıp sonra fırında pişirmek. Gelin bugün bu iki yöntemle sebze cipsleri yapalım ve mutfağımıza sağlıklı lezzetler katalım. İyi pazarlar.

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