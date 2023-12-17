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Hayat

Madama Butterfly operası yine yeniden

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Türkiye’de ilk kez 1941’de sahnelenen, Giacomo Puccini’nin bestelediği “Madama Butterfly” operasını seyirciyle buluşturacak.

Dilber Dural
Dilber Dural
04:00 - 17/12/2023 الأحد
Güncelleme: 02:05 - 17/12/2023 الأحد
Yeni Şafak
“Madama Butterfly”, 60. sanat yılını kutlayan duayen yönetmen Gürçil Çeliktaş’ın rejisiyle 23 Aralık’ta Opera Sahnesi’nde beğeniye sunulacak.
“Madama Butterfly”, 60. sanat yılını kutlayan duayen yönetmen Gürçil Çeliktaş’ın rejisiyle 23 Aralık’ta Opera Sahnesi’nde beğeniye sunulacak.

Modern çağın ünlü İtalyan bestecisi Puccini’nin operasının İtalya’daki ilk temsili, 17 Şubat 1904’te Milano’da yapılmıştı.

Türkiye’de operanın kurulduğu yıllarda, librettosu Türkçeye çevrilen ilk eser olan “Madama Butterfly”, Ankara Devlet Konservatuvarının Opera Bölümü öğrencileri tarafından 12 Haziran 1941’de başkentte Türk Ocağı sahnesinde oynanmıştı. Eser, Ankara’da en son 2005-2006 sanat sezonunda seyirciyle buluşmuştu. Müzikleri Giacomo Puccini’ye, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa’ya ait eser, maceracı ruha sahip Amerikalı deniz teğmeni Pinkerton’un Madama Butterfly ile Japon törelerine göre evlenmesini, aşkı için dinini değiştirmesini ve ailesi tarafından reddedilmesini anlatıyor. Evliliği oyun olarak gören Pinkerton’un Japonya’yı bırakıp ABD’ye yerleşmesini, günün birinde Amerika’dayken evlendiği eşiyle dönerek çocuğunu istemesinin ardından Madama Butterfly’ın harakiri ile kendini öldürmesini sahneye taşıyan eser, operanın klasikleri arasında yer alıyor. Dünya ve Türk operasının önde gelen eserlerinden “Madama Butterfly”, 60. sanat yılını kutlayan duayen yönetmen Gürçil Çeliktaş’ın rejisiyle 23 Aralık’ta Opera Sahnesi’nde beğeniye sunulacak.


#opera
#Ankara
#Giacomo Puccini
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