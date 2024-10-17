Mahmut Hocaefendi'nin oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti

Ustaosmanoğlu Efendi’nin vefatını İsmailağa Cemaati yaptığı basın açıklaması ile duyurdu.

Cemaatin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada Abdullah Ustaosmanoğlu Efendi’nin cenazesinin yarın (18 Ekim) cuma namazını müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacağı belirtilerek merhuma rahmet; cemaate ve tüm yakınlarına sabır ve hayırlı bir ömür niyazında bulunuldu.