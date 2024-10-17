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Mahmut Hocaefendi'nin oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti

Mahmut Hocaefendi'nin oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti

Semih Bozkuş
18:5917/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti.
Abdullah Ustaosmanoğlu vefat etti.

İsmailağa Cemaati, Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin oğlu Abdullah Ustaosmanoğlu Efendi’nin vefat ettiğini duyurdu. Ustaosmanoğlu’nun cenazesinin yarın Fatih Camii’nden kaldırılacağı belirtilerek merhuma rahmet; cemaate ve tüm yakınlarına sabır niyaz edildi.

İsmailağa Cemaati
’nin merhum önderi
Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi
’nin oğlu
Abdullah Ustaosmanoğlu Efendi
vefat etti.

Ustaosmanoğlu Efendi’nin vefatını İsmailağa Cemaati yaptığı basın açıklaması ile duyurdu.

Cemaatin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan açıklamada Abdullah Ustaosmanoğlu Efendi’nin cenazesinin yarın (18 Ekim) cuma namazını müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacağı belirtilerek merhuma rahmet; cemaate ve tüm yakınlarına sabır ve hayırlı bir ömür niyazında bulunuldu.



#Abdullah Ustaosmanoğlu
#İsmailağa Cemaati
#Vefat
#Mahmud Ustaosmanoğlu

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