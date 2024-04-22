İsmailağa Şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefatı sonrası yerine geçen Hasan Efendi’nin Hak'ka yürüdüğü açıklandı.

İsmailağa Cemaati manevi lideri Hasan Efendi'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. 94 yaşında olan Hasan Kılıç'ın rahatsızlanarak hasteneye kaldırıldığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. İsmailağa Dergahı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsmailağa Dergahı’nın Şeyhi Hacı Hasan Efendi'nın vefatını duyurdu.

İsmailağa lideri Hasan Kılıç Efendi kimdir?

1931 yılında (ailesinden aldığımız bilgiye göre 1929’da) önceleri Çaykara’ya bağlıyken şimdilerde Dernekpazarı’na bağlı olan Taşçılar Köyü’nde dünyaya geldi. Kasanevasoğulları’ndan Abdullah Efendi’nin ve Şehriye hanımın oğludur.

İlim tahsiline, sâlih ve sâliha şahsiyetlerden oluşan bir aileye mensubiyeti vesilesiyle erken yaşlarda başladı. Hıfzını, Şur diye de bilinen, Çaykara’nın Şahinkaya Köyü’nde, Hâfız Habeş ve oğlu Hâfız Mahbub Efendi’nin riyâsetinde dokuz yaşında ikmâl etti.

İlim Tahsil Hayatı

Arapça ve İslâmî ilimler tedrisatına, Lekur Hoca olarak bilinen Muhammed Hanefi Kutluoğlu Hoca Efendi’nin rahle-i tedrisatında başladı. Daha sonra, Osmanlı ulemasından ilim tahsil ettiğini ve ilmî çevrelerde büyük bir şahsiyet olarak temayüz ettiğini duyduğu, Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin de eniştesi ve İslâmî ilimleri tahsil edip icazet aldığı hocası Çalekli Hacı Dursun Efendi (Rahmetullâhi Aleyh)nin Trabzon’un Of ilçesindeki medresesinde tamamlayıp icazet aldı.







