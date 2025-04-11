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'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinden izleyicilerine anlamlı davet: Ayasofya sahnesi için 33 kişi aranıyor

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinden izleyicilerine anlamlı davet: Ayasofya sahnesi için 33 kişi aranıyor

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:0211/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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TRT 1, Fetihler Sultanı dizisinde izleyicilerle kurulan güçlü bağı bir üst kademeye çıkarıyor.
TRT 1, Fetihler Sultanı dizisinde izleyicilerle kurulan güçlü bağı bir üst kademeye çıkarıyor.

TRT 1 ekranlarında her salı yayınlanan ve izleyici rekorları kıran Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yapım ekibi, dizinin önemli sahnelerinden biri olan, 'fetih sonrası Ayasofya’da kılınacak ilk namaz' için izleyicilerine çağrı yaptı. Sınırlı kontenjan nedeniyle 33 izleyicinin seçileceği sahne için yapılan duyuruda, "Tesbihin taneleri gibi 33 er" arandığı vurgulandı. Peki nasıl başvuru yapılacak, çekim ne zaman? İşte detaylar...

Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed’in hayatını konu alan ve her hafta salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde, geçtiğimiz hafta İstanbul'un fethi yayınlanmıştı.

İzlenme rekorları kıran dizi, izleyicileriyle kurduğu bağı ekranların ötesine taşıyor.

Yapım ekibi, projeyi yalnızca bir dizi değil, izleyicileriyle kurulan manevi bir yolculuk olarak tanımladı ve bu kapsamda,
dizinin önemli sahnelerinden biri olan fetih sonrası Ayasofya’da kılınacak ilk namaz sahnesi için anlamlı bir çağrı yapıldı.

Ayasofya sahnesi için 33 kişi aranıyor

Yapımdan yapılan açıklamada,
"Bu projede izleyicilerimizle yalnızca bir yapan-izleyen ilişkisi değil, aynı zamanda derin bir manevi bağ kurduk. Birlikte ağladık, birlikte şükrettik. Bu yoldaşlığın sembolü olarak, o tarihi sahnede de birlikte saf tutmak istiyoruz."
ifadelerine yer verildi.

"Tesbihin taneleri gibi..."

Sınırlı kontenjan nedeniyle 33 izleyicinin seçileceği sahne, 14 Nisan tarihinde çekilecek. “Tesbihin taneleri gibi 33 Er” olarak tanımlanan bu özel davetliler, sahnede oyuncularla birlikte yer alacak.

TRT'nin duyurusundaki, başvuru ve katılım detayları ise şöyle:
  1. Katılımlarınız için
    formu doldurmanız gerekmektedir.
  2. Başvurular 13 Nisan saat 18:00’e kadar alınacaktır.
  3. Sahnenin gereği olarak, başvurular yalnızca erkek izleyicilerimiz arasından değerlendirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
  4. Sahnemiz çekim platolarımızda gerçekleştirilecektir.


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