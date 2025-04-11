'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinden izleyicilerine anlamlı davet: Ayasofya sahnesi için 33 kişi aranıyor

TRT 1 ekranlarında her salı yayınlanan ve izleyici rekorları kıran Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yapım ekibi, dizinin önemli sahnelerinden biri olan, 'fetih sonrası Ayasofya’da kılınacak ilk namaz' için izleyicilerine çağrı yaptı. Sınırlı kontenjan nedeniyle 33 izleyicinin seçileceği sahne için yapılan duyuruda, "Tesbihin taneleri gibi 33 er" arandığı vurgulandı. Peki nasıl başvuru yapılacak, çekim ne zaman? İşte detaylar...
Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmed’in hayatını konu alan ve her hafta salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde, geçtiğimiz hafta İstanbul'un fethi yayınlanmıştı.
İzlenme rekorları kıran dizi, izleyicileriyle kurduğu bağı ekranların ötesine taşıyor.
Ayasofya sahnesi için 33 kişi aranıyor
"Tesbihin taneleri gibi..."
Sınırlı kontenjan nedeniyle 33 izleyicinin seçileceği sahne, 14 Nisan tarihinde çekilecek. “Tesbihin taneleri gibi 33 Er” olarak tanımlanan bu özel davetliler, sahnede oyuncularla birlikte yer alacak.
- Katılımlarınız içinformu doldurmanız gerekmektedir.
- Başvurular 13 Nisan saat 18:00’e kadar alınacaktır.
- Sahnenin gereği olarak, başvurular yalnızca erkek izleyicilerimiz arasından değerlendirilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
- Sahnemiz çekim platolarımızda gerçekleştirilecektir.