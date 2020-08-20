Mehmet Ali Tekin’e son görev: Ömrünün son yollarını iftira ve kumpaslarla mücadele ile geçirmişti

FETÖ’nün Selam Tevhid kumpası nedeniyle bir dönem cezaevinde bulunan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Mehmet Ali Tekin son yolculuğuna uğurlandı. Albayrak Medya bünyesindeki Gerçek Hayat dergisinde yazarlık yapan Tekin, Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güngören’deki Köyiçi Mezarlığı’nda defnedildi.

Mehmet Ali Tekin

HAYAT Tekin vefat etti: Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kalkacak

CAMİ AVLUSU DOLDU TAŞTI

Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş’ın kıldırdığı cenaze namazına Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri ve Bayram Albayrak ile Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Reklam Piri Müdürü Abdullah Hanönü ve Gerçek Hayat Genel Yayın Yönetmeni Kemal Özer katıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazında AK Parti Milletvekili Hasan Turan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Ak Parti Milletvekili Aziz Babuşçu, İHH Başkanı Bülent Yıldırım ve Tekin’in Bosna savaşında beraber mücadele ettiği Bosnalı komutan Harun Hodzic de hazır bulundu.

KUDÜS SEVDALISIYDI

Mehmet Ali Tekin ile birlikte 40 yılı aşkındır dostlukları bulunan Tekin’i ve dava arkadaşlarını İstanbul’a geldiği 17 yaşında tanıdığını dile getiren AK Parti Milletvekili Harun Turan gözyaşlarıyla, “Bir Müslüman ‘yardım edecek yok mu diye nida ederde, eğer diğerleri ona kulak kesilmezse onlar bizden değildir’ düsturunun adeta timsaliydi. Afganistan’a gitti ve gazi oldu. İslam cephelerinden gitmediği yer kalmadı. Bosna Hersek’e gitti Hırvatlar tarafından gözaltına alındı. Çeçenistan’da mücadele vardı. Duydu gitti. Maddi ve manevi yardımlarda bulundu. Bir yıl civarında Rus zindanlarında kaldı. Kudüs sevdalısıydı. Kudüs sevdasından dolayı mahpus damlarında hayatını geçirdi, işkence gördü ama hiç yılmadı Mehmet Ali Tekin” dedi.

REKLAM

ÖMRÜ ZİNDANLARDA GEÇTİ

İHH Başkanı Bülent Yıldırım, “Bosna’ya gittim, Çeçenistan’a gittim onu gördüm. Rusya zindanlarında onu gördük. Azerbaycan’da, Afganistan’da onu gördük. Nerede bir Müslüman imdat dediyse onu orada oraya yönelmiş gördük. Arşivimizi kaybettik biz. Nerede bir şehit varsa ondan duyardık. Nerede bir mücadele varsa, biz düşünemezken, mücadeleyi belgelerdi. Allah onun gibi mücadele edenlerin sayısını artırsın. Mehmet abi bir mücadele adamıydı. Hayatı mücadele ile geçti. O verdiği mücadelenin karşılığını bu dünyada alamadı ama bir kere bir kere şikayet etmedi. Çünkü o Allah’a aşık Peygamber sevdalısı idi” diye konuştu.

BOSNA’DA MÜCADELE ETTİ