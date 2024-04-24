Mehter müziği senfoniyle seslendirilecek

Senfonik olarak seslendirilen mehter eserleri projesinde Star Wars, Jurassic Park gibi dünyaca ünlü yapımların yanı sıra Michael Jackson, Pavarotti gibi isimlerle çalışan sanatçılar çaldı. 2022 yılında çalışmalarına başlanan projede orkestranın şefliğini Özel üstlendi. Orion Yapım’ın desteklediği, 90 sanatçının yer aldığı orkestra için bir de belgesel çekildi. Yakın zamanda prömiyer yapacak belgeselde orkestranın oluşumu, “İnsan” bestesinin nasıl ortaya çıktığı anlatılıyor.

Mehterin yıllar içinde günümüzdeki halini aldığını söyleyen Özel, iki yıl önce başlattıkları projenin amacının mehteri dünya literatürüne katmak olduğunu aktardı. Mehterin klasik müzik formuyla uyumuna dikkat çeken sanatçı, dünya dinleyicilerine bu harmoniyi ulaştırmak için form değiştirmenin hem ihtiyaç hem tercih olduğuna dikkat çekti. Bunu aktarmanın en uygun yolunun klasik senfonik tarzdaki Hollywood savaş müzik tarzında hazırlanan eserleri olduğunun altını çizdi. Özel, orkestrayla sekiz eser kaydettiklerini, bunlardan beşinin yeni olduğunu söyleyerek, “Mehter tarzında seslendirdiğimiz İnsan, Çocuk, Vals, Rikkat, Zehvva eserlerimiz yeni. Plevne Marşı, Çırpınırdı Karadeniz ve Ceddin Deden klasikler. Türk dünyasının kabul ettiği Füzuli Kantatası'nı da klasik senfonik tarzda okuduk. ‘İnsan’ eserini, kaybettiğimiz insani değerlere karşı, insanlığa bir uyarı olarak yazdım” dedi.